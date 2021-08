Moin-Moin!



So ist die physische Frankfurter Buchmesse geplant

738.022. bm ) - Umgeblättert heute: "Ein Autor, den man spätestens jetzt entdecken sollte"(dlfk-audio) - Moderation: Frank Meyer(dlfk-audio I II ) - über ihren neuen Roman "Dunkelblum" dlfk-audio ) - von Sigrid Löffler dlfk-audio ) - Von Corinne Orlowski<--- bestellen dlfk-audio ) - Gespräch mit Johannes Nichelmann<--- bestellen "Kluftinger" von Volker Klüfpel, Michael Kobr dlfk-audio ) - Von Andi Hörmann<--- bestellen dlfk-audio ) - Michael Lange, Michaelmp3.dradio.de/file/dradio/2021/08<--- bestellen Die bb ) - Höchstplatzierte Neueinsteigerin aller Charts ist die Finanzbloggerin Hava Misimi mit "Money Kondo" bei den Ratgebern. In der Belletristik (TB) schafft es das Thrillerdebüt "Ausweglos" von Henri Faber in die Top 25. Die aktuellen Buchcharts auf Börsenblatt online.Klagelied dlfk ) - Ihre Klagelieder erzählen von Verlust, Terror und Flucht. Sie beruhen auf Geschichten einer afghanischen Familie, die Ulrike Almut Sandig vor einigen Jahren kennen gelernt hat. Nun ist ein neues Lied hinzugekommen: über einen Übersetzer, der zurückgelassen wird. bb ) - Die Shortlist für die diesjährige Erstausgabe des von Zeitfracht-Eigentümerin Jasmin Schröter gestifteten Deutschen Kinderbuchpreises steht: Damit ist jetzt bekannt, welche zehn Kinderbücher die 32 Kinder aus der Kinderjury ... sz ) - Der mit 10.000 Euro dotierte Deutsch-Hebräische Übersetzerpreis geht an Markus Lemke für seine Übersetzung des Romans "Über uns" von Eshkol Nevo. Die israelische Autorin Liora Heidecker bekam den Preis für ihre Übertragung von Else Lasker-Schülers "Der Prinz von Theben" zusammen mit Yahin Onah für dessen Übersetzung der Biografie "Goebbels" von Peter Longerich. bb ) - Die Autorinnen und Autoren der für den Deutschen Buchpreis 2021 nominierten Titel stellen im September und Oktober bei neun Lesungen sowie zwei großen Leseabenden ihre Romane vor. guard ) - A story for children about families with same-sex parents has been published in Russia as part of a campaign to have the country's 'gay propaganda' law repealed dlfk ) - Sowohl das Fachpublikum als auch die Privatbesucher können seit Dienstag Tickets für die Frankfurter Buchmesse im Oktober erwerben. Es gibt nur Online-Tageskarten sowie ein begrenztes Tageskontingent, zudem gilt ein umfassendes Hygienekonzept, wie die Organisatoren mitteilten. So müssen alle nachweisen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Neu ist, dass Privatbesucher in diesem Jahr erstmals schon ab Freitagnachmittag zugelassen sind. bb ) - Seit gestern ist der Ticketshop für Privat- und Fachbesucher*innen für die 73. Frankfurter Buchmesse geöffnet. Tickets können in diesem Jahr ausschließlich online gekauft werden. Es gilt das 3G-Prinzip. Hessen hält an Inzidenz-abhängigen Vorschriften fest. Alle weiteren Informationen hier: Frankfurter Buchmesse: Tickets ab sofort verfügbar 3sat-video ) - Schmuck gilt seit jeher als Ausdruck der Liebe. Ein Bildband zeigt jetzt Pretiosen wie Eheringe von der Antike bis heute, und erzählt Geschichten, die sich um Königshäuser und prominente Beschenkte ranken. 3sat-video ) - Die große Wirtschaftskrise hat die Familien dazu gezwungen in die Hütten am Echo Mountain zu ziehen. Doch Ellie liebt das Leben dort. Als ihr Vater verunglückt, sucht sie nach einer Heilmethode, die sie zur alten Cate führt. Lauren Wolks Roman über ein mutiges Mädchen ist ab zwölf Jahren empfohlen.