Henrys Hör-TiPPS von radiohoerer

Der Blog für Radiotipps, Musik - und Jazzfans üm ) - Es war an einem Abend Anfang Juni in Gütersloh, als eine neue Legende über Reinhard Mohn in die Welt kam. Hier, in der Bertelsmann-Zentrale, saß die Schriftstellerin Amelie Fried und interviewte Thomas Rabe, den Vorstandsvorsitzenden des Konzerns, und den Historiker Joachim Scholtyseck.Mit dem neuen Klimablog faz ) ab sofort einen eigenen redaktionellen Bereich, der sich ausschließlich mit Aspekten und Entwicklungen rund um den Klimawandel auseinandersetzt. Der Blog ist zentral auf der Startseite von FAZ.NET eingebunden und bietet exklusive Beiträge zum Thema. radio ) - Vogelgezwitscher, Autolärm, Schritte im Schnee: Für den Komponisten R. Murray Schafer bestand die Umwelt aus Klanglandschaften. Er erfand Übungen, um unser Hören zu schärfen, weiß die Musikerin Nathalie Singer. Jetzt ist er mit 88 Jahren gestorben. Nathalie Singer im Gespräch mit Britta Bürger. ww ) - Sie inszeniert sich als schwarze Diva, willfähriges Lustobjekt und beinharte Geschäftsfrau. Reise in die verwirrende Welt der Milliardärin Robyn Rihanna Fenty. dlfk-audio ) - Seit 33 Jahren lebt Rainer Buschmann in den USA, über zehn Jahre davon auf Hawaii - zu Forschungszwecken. Sein Gebiet: die Geschichte der Pazifikregion. Dazu plant er ein virtuelles Museum. Auch die frühere deutsche Kolonialgeschichte wird dort eine Rolle spielen. turi2 ) - News im Ohr: 22 der 50 beliebtesten deutschen Podcasts befassen sich mit Nachrichten, Politik und Wissen, sagt eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung. Info-Formate zeichne "Ausführlichkeit, cic ) - Während Deutsche und deren afghanische Helfer in Kabul um ihr Leben bangen, geht Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Kino. Sie ist nicht mehr willens oder in der Lage, die Verantwortung als Regierungschefin zu übernehmen. hei ) - Der Politikwissenschaftler und Ungleichheitsforscher Christoph Butterwegge über die sozialen Folgen der Corona-Pandemie, den Neoliberalismus und Inzidenzzahlen in Villenvierteln