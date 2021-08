Moin-Moin!



Henrys Hör-TiPPS von radiohoerer

TV-Tipps

Der Blog für Radiotipps, Musik - und Jazzfans- MARKTCHECK checkt... Amazon| SWR - Gorbatschow. Paradies 2020 | arte - Der Kommunistenjäger (1/2) Joe McCarthy | phoenix - Nudes - Nackt im Netz (1/10) Sofias Story 1 | Das Erste dlfk ) - Luigi Nonos "Intolleranza 1960" hat bei den Salzburger Festspielen Premiere gefeiert. Damit steht ein Werk auf dem Programm eines der teuersten Festivals, in dem Klassenkampf und Revolution verhandelt werden. Auch Migration ist ein großes Thema. dlfk ) - Den Siegeszug des Hip-Hop vom Gettophänomen in der Bronx zur weltweiten Jugendkultur dokumentiert jetzt eine umfangreiche Sammlung. Auf 9 CDs und 300 Seiten Booklet liefert die "Smithsonian Anthology of Hip-Hop" musikalischen Geschichtsunterricht. radio ) - Im Interview erzählt Viktor Sohonie, der Chef von Ostinato Records in New York City, wie er immer wieder nach Afrika reist, um verborgene Musik zu finden und zu veröffentlichen. Mit Matthias Röckl. radio ) - 3 Stunden mit Gilles Peterson der mit Alex Barck über die Berliner Clubszene spricht und, natürlich, auch über die deutsche Musikszene. Wir hören Eberhard Schoener, Kraftwerk, Tarwater, Jazzanova, Ian Pooley und viele mehr. radio ) - Eine fast schon kosmische Koinzidenz? Die Tedeschi Trucks Band erfindet Eric Claptons "Layla"-Album noch einmal ganz neu.