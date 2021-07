Moin-Moin!



Marcel-Proust-Mediathek

Lesart

(10.07.) dlfk-audio ) - Gespräch mir Dirk Fuhrig dlfk ) - Es sind zahlreiche Bücher erschienen, darunter sogar bisher unbekannte Texte von Proust. gue ) "Die Tinte unter dem deutsch-französischen Friedensvertrag ist noch nicht ganz trocken und die blutigen Straßenkämpfe der Pariser Kommune gerade erst beendet, als am 10. Juli 1871 in der Rue Jean de la Fontaine, wenige Gehminuten vom Bois de Bologne entfernt, Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust das Licht der Welt erblickt." Biographische Schlaglichter von Jürgen Nielsen-Sikora gue ) Zur Rezeptionsgeschichte und den Perspektiven einer zeitgenössischen Proustlektüre"Die Proust'sche Zeit hat eine Elastizität und Relativität, an der alles äußerliche Messen scheitert." (Ernst Robert Curtius) Ein Essay von Lars Hartmann<--- gue ) "Wer dieser "Recherche" verfällt, findet sich angesichts von Prousts Sätzen im dauernden Augenblick, einer Art Sprachmeditation, ein nunc stans, einer auf den Punkt verdichteten und auch wieder unendlich dauernden Zeit..." Von Lars Hartmann dlfk ) - Mit "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" schuf Marcel Proust ein Jahrhundertwerk - auch wenn es zunächst niemand verlegen wollte. Darin erforscht er das Wesen der Erinnerung selbst und verarbeitet zugleich sein eigenes Leben. SWR2 lesenswert Kritik: Proust lesen. Ein Essay Glanz&Elend feiert seinen 150. Geburtstag mit einem Wissensspiel.15 Fragen zu Leben & Werk. - swr ) - Der Schweizer Schriftsteller Christoph Keller ist mit dem Alemannischen Literaturpreis ausgezeichnet worden. Der Preis wird alle drei Jahre verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert. einem Fernglas. Sein neuer Roman trägt den Titel "der Krüppel als Superheld". Der 58 Jährige sitzt seit seiner Jugend im Rollstuhl und schreibt mit Humor über die Welt aus dem Blick eines Rollstuhlfahrers. Mit dem Literaturpreis ausgezeichnet wurde er für seinen 2019 erschienenen Roman: "der Boden unter den Füssen". Er handelt von einem Schweizer Bauingenieur, dessen Brücke kurz nach der Fertigstellung einstürzt und 9 Menschen in den Tod reist. Der Brückenbauer geht in Quarantäne und fordert, dass die Welt aufhören solle zu reisen und ein Ende des kapitalistischen Wachstums. Geschrieben hat Keller das ein Jahr VOR Ausbruch der Coronapandemie. Der alemannische Literaturpreis wird an Künstler aus dem alemannischen Sprachraum verliehen, der von Voralberg über die Deutschschweiz, den Südwesten bis ins Elsass reicht. Frühere Preisträger sind Arnold Stadler, Martin Walser oder Thomas Hürlimann beispielsweise. bb ) - Und wie beeinflussen Shitstorms das Programm? Monika Osberghaus, Verlegerin bei Klett Kinderbuch, erzählt, wie sie zu ihrem Beruf gekommen ist und spannende Themen jenseits des Mainstream findet. faz ) - Überraschung auf dem Buchmarkt: Amazon profitiert im Pandemie-Jahr kaum von den geschlossenen Buchläden. Und besonders eine Altersgruppe griff im vergangenen Jahr häufiger zum Buch. sz ) - Seine Verluste hatte der Buchhandel fast aufgeholt. Doch dann kam der zweite Lockdown mit hohen Umsatzeinbrüchen im ersten Halbjahr 2021 hr ) - Wochenlang waren die Buchläden in Deutschland geschlossen. Viele Besitzer haben sich etwas einfallen lassen, um ihre Kunden weiterhin bedienen zu können. Wie haben Händler und Verleger die Corona-Krise erlebt? Wie geht es für sie weiter? dlfk-audio ) - Moderation: Joachim Scholl dlfk ) - Gespräch mit dem Autor<--- bestellen dlfk-audio ) - Rezensiert von Lara Sielmann<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Maria Bonifer<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Andi Hörmann