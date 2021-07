Moin-Moin!



13. Juli 2021 dlfk ) - Mit Stimmen zum Verbot der Rockergruppe Bandidos und dem Ende der Fußball-EM. Zunächst geht es aber um die Corona-Pandemie. Die Bundesregierung will eine drohende Rückkehr zur sogenannten Bundesnotbremse nicht mehr automatisch an den Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz knüpfen. dlfk-audio ) - Ende der 1950er-Jahre ging es dem US-amerikanischen Soziologen C. Wright Mills um einen "wahrhaft leidenschaftlichen Drang, die Welt zu verstehen". Die Lektüre seines Buches "Soziologische Phantasie" ist auch heute noch aktuell.<--- bestellen faz ) - Sie streitet für Gleichberechtigung im Schachsport, betont Unterschiede zwischen den Geschlechtern und will bald aufhören: eine Begegnung auf dem See mit der Großmeisterin Elisabeth Pähtz. Von Anna Prizkau<--- bestellen Ein Cartoon zeigt mehrere Schweine dlfk ) - Fleißige Bienen, folgsame Schafe oder Schweine, die den Bauern vom Hof jagen, um die Macht an sich zu reißen: In Literatur und Philosophie halten Tiere uns den Spiegel vor und geben konträre Antworten auf die Frage: Was ist der Mensch? dlfk ) - Das Bebersee Festival besteht seit 20 Jahren und findet auf einem ehemaligen militärischen Flughafen in der Uckermark statt. Inzwischen treffen sich dort Freunde des Pianisten Markus Groh für Kammermusikkonzerte, in diesem Fall vor allem für Brahms.