Lesart

(dlfk-audio) - Moderation: Frank Meyer(10.07.) Johannes Groschupfs Berlin-Krimi rückt auf den ersten Platz vor. Neueinsteiger Alexis Schaitkins "Saint X" spielt in New York, John Mairs wiederentdecktes "Es gibt keine Wiederkehr" in London. Auch nach Tokio, Paris und Wien entführen die Autoren. Überall und immer sollen Menschen achtsam und empathisch miteinander kommunizieren. Muss das wirklich sein? Ausge-Bucht: Der WDR streicht die Buchtipps von Moderatorin Christine Westermann aus dem Programm, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Einmal im Monat hatte Westermann in der Fünf-Minuten-Rubrik innerhalb des Magazins Frau TV bisher jeweils zwei Bücher vorgestellt. Damit geht es nach der Sommerpause nicht weiter, bestätigt der Sender. Eine Zuschauerbefragung habe ergeben, dass die Mehrheit der Teilnehmenden kein Interesse an Büchern habe, sagt Westermann, genaue Ergebnisse kenne sie jedoch nicht. Trotz der überschaubaren Sendezeit haben Westermanns Worte Gewicht: Ihre Empfehlungen schaffen es regelmäßig in die Bestseller-Listen. Edschmid hat die 143 Seiten des Romans in 49 Kapitel unterteilt. Man fliegt durch das Buch, dieses skizzenhaft-schnörkellose, aber nie hastige und bisweilen sogar epische Erzählen. Inklusive der Oasen der Ruhe, etwa, wenn sie vom "Glanz" erzählt, den es nur auf Bildern gebe und alte Photographien erstrahlen lässt, wie den Engländer auf den Kinderphotos oder das Hochzeitsbild der Großeltern. Unschwer lässt sich der Name dieses Engländers herausfinden, der im Buch nie fällt: es ist Brian Michaels. Aber ist es wirklich wichtig? Ulrike Edschmid hat eine Mischung aus Hommage und literarischer Biographie geschrieben - ohne den "Engländer" zu verklären. Es ist ein kleines, großes Buch. Von Gregor Keuschnig Springe (dpa) - Die Schriftstellerinnen Iris Wolff und Ulrike Draesner haben die Preise der LiteraTour Nord erhalten. Die jeweils mit 15 000 Euro dotierten Auszeichnungen wurden im Hermannshof in Springe bei Hannover überreicht. Die in Freiburg im Breisgau lebende Wolff ist Preisträgerin der Tour 2021, die coronabedingt überwiegend digital veranstaltet werden musste. Gewürdigt wurde ihr bisheriges Werk sowie ihr zuletzt erschienener Roman "Die Unschärfe der Welt". Die in Berlin und Leipzig lebende Ulrike Draesner ist Preisträgerin des Jahres 2020 - die Jury lobte insbesondere ihre Novelle "Kanalschwimmer". Die Frankfurter Buchmesse soll in diesem Jahr vom 20. bis 24. Oktober als Präsenzveranstaltung stattfinden - sofern die Infektionslage es zulässt. Die Buchhandlungen waren lange geschlossen, gleichzeitig haben vor allem junge Leserinnen und Leser Bücher stark nachgefragt, sagte Alexander Skipis vom Börsenverband des Deutschen Buchhandels im Dlf. Trotz der angespannten Lage sieht er viele Chancen für die Branche, zum Beispiel im Online-Handel. - Alexander Skipis im Gespräch mit Stefan Koldehoff