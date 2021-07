Moin-Moin!



8. Juli 2021 dlf ) - Mit Stimmen unter anderem zum Konflikt zwischen der Europäischen Union und Ungarn und zum Mordanschlag auf einen Journalisten in Amsterdam. Zunächst geht es aber um den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, der gestern vorgestellt wurde. nw ) - Ex-US-Präsident Donald Trump will seine Konten auf Twitter und Facebook wieder benutzen. Nun klagt er vor einem Gericht in Florida gegen die Onlinekonzerne - und argumentiert mit der Redefreiheit.(b b ) - Digital Science, der Wissenschaftsbereich von Holtzbrinck Digital, erhöht seine Anteile bei IFI CLAIMS Patent Services, einer internationalen Plattform für Patent- und Innovationsdaten, auf 100 Prozent. Übernimmt das US-amerikanische Unternehmen damit komplett. (kon ) - Immer sonntags, 19:20 Uhr: "Weltspiegel" im Ersten, seit 58 Jahren. Damit soll jetzt Schluss sein. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl will das Auslandsmagazin auf Montag, kurz vor Mitternacht, verlegen. Die Redaktion protestiert scharf ... turi2 ) - Sorry, Ingo und Caren: RTL greift mit seiner neuen Nachrichtensendung "RTL Direkt" unmittelbar die "Tagesthemen" an, schreibt DWDL. "RTL Direkt" soll ab 16. August jeweils Montag bis Donnerstag um 22.15 Uhr laufen - zeitgleich zur ARD-Konkurrenz. Pinar Atalay übernimmt die Moderation gemeinsam mit Jan Hofer. Beide waren jahrelang Gesichter der ARD-Nachrichten ... kaps ) - Manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte. Vor allem, wenn die Opulenz der Farben eine eigene Sprache spricht. Wie bei Thomas Lanigan-Schmidt bei Jan Kaps in Köln. Lassen wir also einfach mal nur die Fotos reden. Allerdings mit einem Exkurs zum Zucker.