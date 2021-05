Moin-Moin!



MEINUNGSFREIHEITRegula Venske, Präsidentin der Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland, spricht im Interview zum 100-jährigen Bestehen des PEN-Zentrums über die Freiheit des Wortes.BUCHHANDELDie Büchergilde hat sich einen Tapetenwechsel verordnet und ist vom Frankfurter Bahnhofsviertel in das Frankfurter Haus des Buches gezogen. Alexander Elspas, geschäftsführender Vorstand der Büchergilde, erklärt, was der Umzug bedeutet.VERLAGEFelicitas von Lovenberg vom Piper Verlag erzählt im Interview, wie der Verlag durch die Pandemie kommt.Ein Standardwerk der deutschen Juristerei trägt immer noch den Namen des NSDAP-Mannes Otto Palandt. Jetzt gibt Bayerns Justizminister Georg Eisenreich ein Gutachten in Autrag, das langfristig zur Umbenennung des Buchs führen könnte.DIGITALISIERUNGDer Bundestag hat erneut über Staatstrojaner diskutiert. Was genau sich hinter dem Begriff verbirgt und warum er uns alle etwas angeht, zeigt der Überblick.AUTORINNNEN UND AUTORENBestseller-Autor Sebastian Fitzek hat mit seinem neuen Buch, ausdrücklich "kein Thriller", sofort Platz 1 unserer Belletristik-Charts erobert. Im Interview erzählt er, warum er etwas anderes als sonst schreiben wollte und wie es ihm in der Corona-Krise geht.Wie die DDR mit sowjetischer und russischer Literatur umging: Sie hatte der offiziellen Linie zu folgen, und doch schaffte es immer wieder Subversives in die Buchprogramme.PERSONENJuergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, pflegt ein weltweites Netzwerk der Freundschaft auch und gerade in der Pandemie. Elisabeth Ruge gratuliert dem "Ermöglicher" zum 60. Geburtstag.AUSZEICHNUNGENJürgen Habermas hat den Sheikh Zayed Book Award abgelehnt - eine berechtigte Absage oder Ausdruck der "Cancel Culture"?Die Deutsche Bischofskonferenz vergibt den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis in diesem Jahr nicht, weil in dem nominierten Buch eine Transgender-Figur vorkommt.