WOCHE DER MEINUNGSFREIHEITZur ersten Woche der Meinungsfreiheit veranstalteten auf Initiative des Börsenvereins rund 30 Organisationen über 50 Online-Diskussionen, Podiumsgespräche, Podcasts und Sendungen, Lesungen, Video- und Social-Media-Aktionen."Freedom of Expression Week" will continue to draw attention to freedom of expression as a recurring event.VERLAGEEgal ob schwäbisch sprechende Gallier oder Schlümpfe mit hessischem Dialekt - Comics in Mundart erfreuen sich großer Beliebtheit.Back in March, HarperCollins announced its intention to acquire HMH Trade.LESEFÖRDERUNG"Malt uns ganz viele lachende Gesichter!", fordert Buchhändlerin Anne Rinklage alle Einwohner im niedersächsischen Damme auf - ein Zeichen auch gegen die Pandemie-Lethargie.Junge Menschen, wie die 22-jährige Saskia Papen, nutzen die Plattform TikTok, um über Bücher zu sprechen und sie zu präsentieren.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEDie Deutsche Bischofskonferenz verweigert die Auszeichnung eines Transgender-Buches mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis.Der Preis geht an den Schriftsteller Deniz Utlu.VERANSTALTUNGENKulturstaatsministerin Monika Grütters, unterstützt die Frankfurter Buchmesse (20. bis 24. Oktober) erneut mit einer Förderung, die den Aussteller*innen unmittelbar zugutekommen soll. taz ) - Lale Gül aus Amsterdam ist abgetaucht. Sie erhält Morddrohungen. Wegen eines Buches, in dem sie das selbstbestimmte Leben preist.Moderation: Frank Meyer dlfk-audio ) - Gespräch mit Thomas de Padova<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Nora Karches dlfk-audio ) - Gespräch mit Nina ThilickeBuchkritik"Als ich ihr Balzac vorlas. Die Geschichte meiner Mutter" von Rachid Benzine dlfk-audio ) - Rezensiert von Eva Hepper<--- bestellen dlfk-audio ) - Von Leonie March