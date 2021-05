WOCHE DER MEINUNGSFREIHEITAls erster Gast des Podcasts in der "Woche der Meinungsfreiheit" ist am 7. Mai der Musiker Danger Dan eingeladen. In weiteren Folgen sind es etwa Mithu Sanyal, Heribert Prantl, Yoko Tawada und Siri Hustvedt.Heinz Ostermanns Buchhandlung wurde zum Ziel rechts motivierter Anschläge. Anlässlich der Woche der Meinungsfreiheit erzählt er, wie er mit diesen Anschlägen umgegangen ist und wie wichtig ihm eine offene Gesellschaft ist.Mit Büchern in den Schaufenstern und Empfehlungen an ihre Kund*innen beteiligen sich Buchhändler*innen an der Woche der Meinungsfreiheit.With Trump setting up his own communication platform or the publishing house Simon & Schuster once again getting into debates about the publication of works by certain authors, it becomes clear that freedom of expression is an important issue everywhere.BUCHMARKTGerade kleinere Verlage und Buchhandlungen stehen während der Pandemie vor großen Herausforderungen - würden sie verschwinden, würde der Markt an Vielfältigkeit verlieren.An open letter demands more engagement with trans issues from the book industry.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEDie 11 Nominierten stehen fest. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.DIGITALESDas erste "Weltbild Live"-Shopping geht am 10. Mai über die Bühne, kündigt das Unternehmen an. Es sei geplant, auch Bücher bei den Live-Streams anzubieten. Diese sollen alle 14 Tage stattfinden.VERANSTALTUNGEN boersenblatt.ne t:Eine erste positive Bilanz zur Halbzeit der Münchner Bücherschau junior (1. bis 9. Mai) ziehen die Veranstalter: Mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher habe die virtuelle Veranstaltung bereits am ersten Wochenende verzeichnet.Obwohl die Leipziger Buchmesse auch in diesem Jahr abgesagt wurde, finden mit "Leipzig liest extra" zahlreiche Veranstaltungen, wie Lesungen, statt. piqd ) - Die Verlassenen "An einem Morgen im Mai des Jahres 1986 lief ich das letzte Mal zusammen mit meiner Mutter in den Kindergarten. Sie hielt meine Hand, und wir sprachen vom Sommer, der bald kommen würde, und davon, dass wir nachmittags mit Vater an den See fahren könnten und bald auch an die Ostsee, worauf ich mich am meisten freute. - Nach einer wahren Begebenheit - müsste warnend in großen gelben Buchstaben auf dem Cover stehen. Über dem Titel des zweiten Romans von Matthias Jügler Die Verlassenen steht jedoch eine Vier-Wort-Empfehlung des Autos David Wagner in gelbem Rund: zärtlich, traurig, schmerzhaft, schön. Das stimmt. Alles. Dieses Buch ist anrührend, wie auch der Verlag befindet. Warum macht es mich dann so wütend?"<--- bestellen bb ) - Ab 1. Juli übernimmt Laura Simanjuntak die Leitung der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen e.V. (avj) in Frankfurt am Main. Margit Müller verlässt nach zwölf Jahren Verbandsarbeit die avj, um sich neuen Zielen zuzuwenden.DK Verlag und Stofftierfirma kooperieren bb ) Der Spielzeughersteller Steiff und der Münchner DK Verlag Dorling Kindersley starten im Herbst 2021 eine langfristige Kooperation. Zunächst werden zwei Buchreihen für Kinder entwickelt. bb ) - Der Verlag Dr. Otto Schmidt beteiligt sich mit einem Anteil von 50 Prozent am Karlsruher Verlag Versicherungswirtschaft. bb ) - Katharina Eleonore Meyer (Merlin Verlag), Sarah Käsmayr (Maro Verlag) und Daniel Beskos (Mairisch Verlag) bilden den neuen Vorstand der Kurt Wolff Stiftung. Das Kuratorium der Stiftung hat die drei Verleger*innen zum 1. Juni in ihr neues Amt berufen. (bb ) - 3.000 Besucher*innen haben digital reingeschaut - Eine erste positive Bilanz zur Halbzeit der Münchner Bücherschau junior (1. bis 9. Mai) ziehen die Veranstalter: Mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher habe die virtuelle Veranstaltung bereits am ersten Wochenende verzeichnet. bb ) - Im Branchen-Monitor Buch wird die Umsatzanalyse durch die verschiedenen Lockdown-Phasen immer komplexer. Fest steht nur: Der Buchhandel sucht noch den Anschluss an das Vor-Corona-Niveau von 2019. bb ) - Der Medienkonzern Bertelsmann hat seinen Umsatz im ersten Quartal 2021 um zehn Prozent auf mehr als 4,2 Milliarden Euro gesteigert, wie das Gütersloher Unternehmen mitteilt. Die Verlagsgruppe Penguin Random House entwickelte sich mit einer zweistelligen Wachstumsrate besonders stark.(r adio ) - Die Empfehlungen der Jazzredakteure und Schreiberlinge 😉 für den Mai und neues von u.a. Ivo Perelman & Matthew Shipp, Nigel Price Trio, Tomasz Chyła, Michel Portal, Hakon Kornstad, Ernesto Cervini, Dave Holland, Marc Ribot.(d nv ) - Der Hamburger Verlag Gruner + Jahr, der in diesem Jahr seinen neuen Unternehmenssitz im Lohsepark am Rande der Hafencity hätte beziehen > bb ) - Kein & Aber baut die Berliner Niederlassung mit einer zusätzlichen Lektoratsstelle für deutschsprachige Literatur weiter aus. Patrick Sielemann wechselt dafür von Zürich nach Berlin. In Zürich gibt es zudem zwei Rückkehrerinnen. bb ) - Núria Cabutí, CEO der spanischsprachigen Buchverlagsgruppe Penguin Random House Grupo Editorial, wird zum 1. Juni 2021 neu in den Aufsichtsrat von Bertelsmann berufen