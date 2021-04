Moin-Moin!



Dienstag, 13. April 2021 faz ) - Eine Langzeitstudie aus Mainz und Düsseldorf zeigt, dass das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Medien gestiegen ist. 56 Prozent der Befragten glauben den Medien in wichtigen Fragen. 2015 waren es nur 28 Prozent. turi2 ) - Springer geht mit seinem Bewegtbild-Angebot von "Bild" den nächsten Schritt und bringt die Marke als neuen TV-Sender auch ins klassische Fernsehen. Geplant sind zunächst jeweils etwas sechs Stunden Live-Programm am Vormittag. Programmchef des Senders wird Claus Strunz. sz ) - Vor zwei Jahren gingen Zehntausende gegen Uploadfilter auf die Straße. Nun debattiert der Bundestag darüber, wie das Netz trotz dieser Filter benutzbar bleibt. cw ) - Damit Unternehmen von I-Investitionen profitieren können - Fähigkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz. monopol ) - Mit seinem eher biederen Poprock-Schlager "Sonne statt Reagan" entsetzte Joseph Beuys 1982 so ziemlich alle. Dabei war der Song mit seinem Crossover-Gedanken seiner Zeit voraus. Eine unvoreingenommene Neubetrachtung sz ) - Axel Springer macht Tempo: Noch vor der Bundestagswahl soll bis zu sechs Stunden Liveprogramm über Kabel und Satellit gesendet werden. ka ) - In Farbe träumen können alle. In Farbe denken aber nur ein paar. Einer davon ist Max Frintrop. Mit präziser Lässigkeit schafft er aus Pigment und Tinte unverwechselbare Bilder, die ganz auf Strich, Spannung und Farbwirkung setzen. Wir haben ihn in seinem Düsseldorfer Atelier besucht. radio ) - In der Jazzfest Berlin Radio Edition intensivierte das Jazzfest Berlin seine Jahrzehnte währende Partnerschaft mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hochkarätige lokale Ensembles, die in Zusammenarbeit mit den einzelnen Sendern ausgewählt wurden, spielten in Studio- und Funkhauskonzerten in sieben deutschen Städten. Mit Ulf Drechsel ttt-video ) - Unter diesem Motto machte sich die Strickdesignerin Claudia Skoda im Westberliner Underground der 70er und frühen 80er Jahre einen großen Namen. Zusammen mit anderen Künstlern eröffnete sie in Kreuzberg ein Künstler-Loft. dlfk-audio ) - Sie gilt als Ikone der West-Berliner Underground-Szene der 70er: Claudia Skoda. Mit ihren ausgefallenen Designs revolutionierte sie die Strickmode, ihre Modenschauen waren spektakulär. Die Berliner Kunstbibliothek würdigt sie mit einer Aussstellung im Berliner Kulturforum 3sat-video ) - Marco Goeckes neues Ballett "Der Liebhaber" basiert frei auf dem gleichnamigen Buch der französischen Autorin Marguerite Duras. Im Februar wurde das Ballett live aus dem Opernhaus Hannover übertragen. Am 13. und 18. April, sowie am 23. Mai ist die Aufzeichnung erneut als Stream auf der Homepage der Staatsoper zu sehen."Futur Drei" 3sat-video ) - Parvis, ein junger Mann mit iranischen Wurzeln, lebt ein ausgelassenes Partyleben. Als er beim Ladendiebstahl erwischt wird, muss er Sozialstunden in einer Flüchtlingsunterkunft ableisten. Dort verliebt er sich in den iranischen Flüchtling Amon. Der Überraschungshit der Berlinale 2021 von Faraz Shariat jetzt auf DVD, BluRay und VoD. 3sat-video ) - Die Powerfrau der österreichischen Indie-Szene Mira Lu Kovacs hat ihr erstes Solo-Album veröffentlicht: "What Else Can Break" entstand teilweise wärhend ihrer Corona-Erkrankung und widmet sich der Authentizität des Fühlens. Wäre Corona nicht gewesen, hätte sie nicht die Zeit gehabt, so viel emotional zu hinterfragen, und so viele Stunden an jedem einzelnen Sound zu arbeiten, sagt Kovacs. 3sat-video ) - Adolf Eichmann gilt als einer der Strategen der Judenvernichtung im Dritten Reich. Nach der waghalsigen Entführung des Naziverbrechers aus Argentinien, begann am 11. April 1961 in Jerusalem der Prozess. Er endete mit dem Todesurteil und der einzigen Hinrichtung in der Geschichte Israels. 3sat-video ) - Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 gab der Pianist Igor Levit über Twitter allabendlich um 19 Uhr ein Hauskonzert. Sie seien seine "Rettung" und sein "Stabilitätsanker" gewesen sagt er. "Ich habe mich in diesen Hauskonzerten auf eine Art frei gespielt, das gebe ich nicht mehr her." Der Journalist Florian Zinnecker hat Levit durch die Konzertsaison 2019/20 begleitet. Daraus entstand das Buch "Hauskonzert". 3sat-video ) - Mit Hauskonzerten auf Twitter hat der Pianist Igor Levit im Corona-Lockdown einen "Stabilitätsanker" gefunden. Wir sprechen mit ihm über sein Buch "Hauskonzert" über eine ungewöhnliche Konzertsaison und Musik in Corona-Zeiten.<--- bestellen faz ) - Die Corona-Pandemie dauert jetzt schon so lange wie ein Drittel des Bachelorstudiums. Umziehen, Freunde finden, im Ausland studieren, sich ausprobieren - all das geht zurzeit kaum. Vier Betroffene berichten. faz ) - Von Hans Christoph Buch dnv ) - Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wächst derzeit stark im Digitalvertrieb.