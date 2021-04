Moin-Moin!



Montag, 12. April 2021BUCHHANDELIn der Pandemie lässt sich ein Bücher-Boom verzeichnen - doch wird dieser von Dauer sein?Werkstudierende der Buchhandlung Walther König protestieren wegen schlechter Beschäftigungsverhältnisse gegen ihren Arbeitgeber - und werden gekündigt.Der Azubi-Brandbrief hat für Furore gesorgt. Wir haben Azubis und Ausbilder*innen anonym nach ihrer Zufriedenheit und Einschätzung gefragt. Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich.RECHTLICHES & POLITIKNächste Woche wird es keine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin geben - stattdessen soll der Bundestag eine bundesweit einheitliche gesetzliche Regelung verabschieden. Sie soll greifen, wenn der Inzidenzwert in einem Landkreis über 100 liegt.Der Bundesrat zielt darauf ab, dass Verleger öffentlichen Bibliotheken für digital erschienene Bücher Nutzungsrechte einräumen müssen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels protestiert dagegen.Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, zum Streit um die E-Book-Ausleihe.VERANSTALTUNGENBologna Children's Book Fair announces that it will cancel its physical evocation that had already been rescheduled.Remembering the beauty of public literary readings.AUSZEICHNUNGENAlle unabhängigen Verlage im deutschsprachigen Raum können sich ab sofort für die Hotlist 2021 bewerben. Anmeldungen sind bis zum 21. Mai offen.The annual presentation of PEN America's literary awards and career achievement honors.