Moin-Moin!



Mittwoch, 14. April 2021 dlfk ) - Themen sind das Duell um die Kanzlerkandidatur bei der Union sowie die Pläne zur Stationierung weiterer US-Truppen in Deutschland. Zunächst geht es aber um den vom Kabinett beschlossenen Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der auch nächtliche Ausgangssperren vorsieht. faz ) - Der "Salvator Mundi" wurde 2017 für 450 Millionen Dollar versteigert. Es ist das teuerste Gemälde der Welt. Und es steht im Mittelpunkt einer Staatsaffäre zwischen Frankreich und Saudi-Arabien. Das enthüllt ein aufsehenerregender Film. nb ) - Der frühere Chefredakteur von 'Der Spiegel' und dpa, Wolfgang Büchner, verstärkt die zu Publicis gehörende Berliner PR-Agentur MSL Group als Senior Advisor. Büchner wird Kunden mit einem Fokus auf Corporate Communications und Krisenkommunikation beraten. 3sat-video ) - Für Kritik und Widerspruch ist auch für Kulturschaffende in Russland immer weniger Platz. Daher müssen sie sich ab und an in Selbstzensur üben. Tabuthemen sind etwa Religion, Politik oder Pornografie. 3sat-video ) - Die AfD stilisiert sich derzeit als bürgerliche Partei, die Normalität einfordert. Aber ihre sogenannte Normalität ist radikal. Sie will den Austritt aus der EU, massive Einschränkungen des Rechts auf Asyl und die meisten Corona-Einschränkungen abschaffen, allen voran die Maskenpflicht. Nur wenn es um Migranten geht, sind die Corona-Maßnahmen plötzlich unbedingt einzuhalten. Wird sie damit bei der Wahl punkten können? 3sat-video ) - Die Journalistinnen Maria Fiedler und Katja Bauer analysieren in ihrem Buch "Die Methode AfD" mit welchen Strategien, Taktiken und Tricks die AfD operiert und was ihr langfristiger Plan ist. Wir sprechen mit Maria Fiedler über den AfD-Parteitag und den bevorstehenden Wahlkampf.<-- bestellen 3sat-video ) - Der palästinensische Kurzfilm "Das Geschenk" ist für einen Oskar nominiert. In 25 Minuten erzählt die Regisseurin Farah Nabulsi die Geschichte des Palästinensers Yusuf, der mit seiner Tochter loszieht, um seine Frau am Hochzeitstag mit einem Geschenk zu überraschen. Ein banaler Einkauf, der für Palästinenser zum Spießrutenlauf werden kann. 3sat-video ) - Klimawandel, Datenschutz, künstliche Intelligenz: Die Moderne liefert Themen, auf die die europäischen Verfassungen nicht vorbereitet sind. Der Autor Ferdinand von Schirach fordert jetzt: "Wir brauchen sechs neuen Grundrechts-Artikel in Europa."<--- bestellen 3sat-video ) - Es gibt ihn noch: den Ort, an dem der Mensch bei sich ist. An dem er Materie gestaltet, mit den eigenen Händen: die Werkstatt. Das Handwerk ist eine bildende Erfahrung - wie die Kunst. 3sat-video ) - Florian Willeitner, Georg Breinschmid und Igmar Jenner eröffnen den Streichinstrumenten neue Wege. Ihr Album "First Strings on Mars" bietet Kammermusik aus einer anderen Welt, zwischen Klassik und Jazz. 3sat-video ) - Ein Kriegsrückkehrer findet nicht mehr den Weg zurück in die Gesellschaft. Wolfgang Borchert verarbeitete 1947 in dem Stück die Erinnerung an die kollektive Schuld der Deutschen. Regisseur Marcel Kohler wollte es zum 100. Geburtstag auf die Bühne des Deutschen Nationaltheaters Weimar bringen. Coronabedingt wurde es ein Tonfilm, der bis zum 22. April online zu sehen ist. 3sat-video ) - Frédéric Chaubin hat Europa bereist und mehr als 200 mittelalterliche Bauten in 21 Ländern fotografiert. Die Sammlung beeindruckender Fotos von Burgen in ganz Europa ist bei Taschen erschienen.<--- bestellen