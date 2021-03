Moin-Moin!

Freitag

,

26. März 2021 dlfk ) - Mit Kommentaren zu dem vom Bundestag beschlossenen Lobbyregister, zur Testpflicht für Reiserückkehrer und zu den Plänen des Saarlands, zahlreiche Beschränkungen in der Corona-Pandemie im April aufzuheben. dlfk-audio ) - Julian Twarovski radio ) - Der Bratschist hat als Solist und als Mitglied des Arditti String Quartet das Repertoire der zeitgenössischen Musik ständig erweitert. Auch war er maßgeblich an der Wiederentdeckung der Viola d'amore für die zeitgenössische Musik beteiligt. radio ) - Am 19. Februar 2021 hat György Kurtág seinen 95. Geburtstag gefeiert, 2019 verstarb seine nur um ein Jahr jüngere Frau Márta Kurtág. Für Jahrzehnte bildeten diese beiden Künstler ein eng verbundenes und auf vielen Ebenen bemerkenswert eingespieltes Team. Von Rainer Elstner. radio ) - Die Stories, die Hans Koller mitunter bei seinen Auftritten aus der Welt des Jazz erzählte, waren originell, menschenfreundlich und steckten voller Witz. Der legendäre österreichische Saxofonist, Komponist und Maler wurde am 12. Februar 1921 in Wien geboren. sz ) - für Gauweiler sz ) - Wo der Spezl noch spukt sz ) - Aus dem Schatten der Nouvelle Vague"Die Prinzessin von Montpensier"Spielfilm von Bertrand TavernierFrankreich/Deutschland 2009Mit: Mélanie Thierrry, Lambert Wilson u.a. dlfk ) - Zu Dantes 700. Todestag feiert Italien seinen Dichterhelden. Dessen Bedeutung für das Land ist kaum zu überschätzen. Bezogen auf deutsche Verhältnisse sei Dante "Luther, Goethe und Schiller in einem", sagt die Kritikerin Maike Albath. (dlfk ) - Der Zeichentrickfilm "Josep" erzählt von dem katalanischen Maler Josep Bartolí, der vorm Franco-Regime floh und in Frankreich interniert wurde. Die Animation orientiert sich an den Zeichnungen, die Bartoli selbst im Lager machte. dlfk ) - Wohnungskonzerne wie die "Deutsche Wohnen" und Immobilienfonds treiben Mieten nach oben. Dabei hätte die Politik genug Instrumente zum Gegensteuern, sagt die Geografin Susanne Heeg. Das Problem: Mietervereine haben keine starke Lobby. dlfk ) - Wie proben eigentlich Blechbläser? Das Konzerthaus Berlin ist für den großen Publikumsverkehr geschlossen. Doch das Hausorchester probt wieder. Ein Blick hinter die Kulissen. dlfk ) - Unter strengen Auflagen wird versucht, wieder kulturelle Live-Events zu ermöglichen. Die Frage, wie sich die ausgeatmete Luft im Saal verhält, ist dabei zentral. Der Physiker Wolfgang Schade hat das untersucht - mit einem Dummy namens Oleg. dlfk ) - Die biologische Vielfalt geht drastisch zurück. Forscherinnen und Forscher versuchen, dem Artensterben Einhalt zu gebieten: mit einem Genom-Archiv. Das könnte Aufschluss geben, welche Arten sich wie neuen Umweltbedingungen anpassen können.(d lfk ) - Jörg Taszman im Gespräch mit Vladimir Balzer dlfk ) - Arbeit und Freizeit verbringen wir zunehmend im digitalen Raum. Es wird Zeit, dem Zoom-Alltagsmainstream etwas entgegenzusetzen, meint der Politikwissenschaftler André Wilkens. Anstelle eines Casual Friday möchte er eine analogen Freitag einführen. dlfk ) - Bruno Sukrow war von Beruf Maschinenschlosser, heute ist er Filmkünstler und Kultfigur. Eine eingeschworene Fangemeinde feiert die animierten Werke des inzwischen 93-Jährigen. Was deren "Zauber" ausmacht, erklärt sein Sohn Robert. dlfk ) - 2020 sollte in Deutschland eine der größten Militäroperationen der NATO seit 25 Jahren stattfinden. Das Manöver blieb unbeachtet, sein Abbruch ebenso: Die Nachricht wurde wie viele andere auch durch Corona in der Berichterstattung verdrängt. dlfk-audio ) - Interview mit Eugen Blume von der Kunstsammlung NRW Joseph wdr ) - Fettecke, Filz und Friedenshase: Seine Werke sind Ikonen der Kunstgeschichte. Joseph Beuys war Künstler und Ketzer, Professor, Provokateur und politischer Aktivist. In diesem Jahr wäre er 100 Jahre alt geworden. Zum Jubiläum gibt es zahlreiche Ausstellungen.<---- bestellen