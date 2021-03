Moin-Moin!

25. März 2021 bm ) - Bücher und Autoren in der ZEIT und im Freitag (dlfk ) - Kommentiert wird die erneute Kritik der Vereinigten Staaten an der Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee. Hauptsächlich geht es jedoch um die Kehrtwende von Bundeskanzlerin Merkel, die die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde zur sogenannten Osterruhe zurückgenommen hat. turi 2 ) - Tesla-Obervater Elon Musk schießt in einem Tweet mit dem Wortlaut "Wow, shame on ZDF Info!" gegen Frontal 21. sz ) - Vom Ersten zu den Privaten: Jan Hofer soll ein neues Nachrichtenformat bei RTL moderieren. sz ) - umstrittenes Projekt ein dlfk ) - Eine Gruppe von Intellektuellen will die Kritik an der Pandemie-Politik nicht selbst ernannten "Querdenkern" überlassen. In ihrem "Manifest der offenen Gesellschaft" plädiert sie für eine Debatte "auf Augenhöhe". dlfk ) - Vierzig hochkarätige Filmrollen, unermüdliches politisches Engagement, eine zweite Karriere als Schriftstellerin und ihr offensiver Umgang mit dem Altern machten Simone Signoret zum französischen Nationalheiligtum. Am 25. März 1921 wurde sie als Simone Kaminker in Wiesbaden geboren.