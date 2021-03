Lesart

BUCHHANDEL boersenblatt.net : Corona und europäischer BuchmarktDer europäische Verlegerverband hat einen neuen Bericht über die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf den Buchmarkt in Europa veröffentlicht. Betrachtet wird die Situation ein Jahr nach Beginn der Pandemie. lithub.com : What we knowAn open letter to Amazon: Why won't the company sell one author's ebook on its platform? berliner-zeitung.de : Gefahren im KinderbuchregalVon Janosch bis Pippi Langstrumpf: Wie sollen wir mit Kinderbuchklassikern umgehen, in denen heutzutage als problematisch aufgefasste Dinge passieren?VERANSTALTUNGEN tagesspiegel.de : Große Pläne und digitale FormateVon den Buchmessen bis zum Bachmannpreis: In welcher Form finden die großen Literaturveranstaltungen in diesem Jahr statt? boersenblatt.net : Buchtage fallen 2021 ausDer Börsenverein plant zahlreiche Veranstaltungen für 2021. Die Buchtage sind nicht dabei. bgl ) - "Malte Herwig ergänzt seine Biographie "Meister der Dämmerung" über Peter Handke um die Geschehnisse um den Literaturnobelpreis 2019Aus der Jurybegründung: "Norbert Gstrein macht auf eine grandiose Weise im Wechsel von Selbst- und Fremdbeschreibung deutlich, welch ein seltsames Palimpsest die Biographie eines Menschen ist. Er tut dies unterhaltsam und spannend, führt uns zu Filmdrehs nach New Mexiko, auf eine Ranch in Montana, in eine großbürgerliche Wohnung in Innsbruck und hoch in tief verschneite Berge.- Nichts stimmt mit Jakob in diesem durch und durch stimmigen Roman." (Verlagsmitteilung) AUTORINNEN UND AUTOREN deutschlandfunk.de : Ein besonderes GedichtFür die Übertragung von Amanda Gorman ins Deutsche hat der Hoffmann und Campe Verlag ein Übersetzerteam aus drei Frauen beauftragt. deutschlandfunkkultur : Lösung in der Literatur?Die Science-Fiction-Literatur widmet sich zunehmend der Klimakrise. Ein Blick auf das neue Subgenre der "Climate Fiction". theguardian.com : Imagination or appropriation?The writers' association PEN issued a declaration arguing that writers are allowed to describe the world from the point of view of characters from other cultural backgrounds. Now there's a debate on whether this leads to cultural appropriation. lithub.com : Making sense of an unstable worldThe great Beverly Cleary, author of many classics of childrens literature, has died at the age of 104.AUSZEICHNUNGEN boersenblatt.net : Selfpublishing-Buchpreis 2021 startet im MaiIm Mai können sich SelfpublisherInnen wieder für den Selfpublishing-Buchpreis bewerben. Dotiert ist die Auszeichnung mit 24.000 Euro - und es gibt eine wichtige Neuerung.Das dlfk-audio -LiteraturmagazinModeration: Joachim Scholl dlfk-audio ) - Gespräch mit Hans von Trotha dlfk-audio ) - Von Andi Hörmann - neu aufgelegt im neuen Ecco Verlag dlfk-audio ) - Rezensiert von Sonja Hartl dlfk-audio ) - Von Karoline Knappe dlfk-audio ) - Gespräch mit Christian Baron