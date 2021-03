Berauschende Bücher

Moin-Moin!

Donnerstag, 18. März 2021

77. Tag des Jahres, 737.869. Tag der Zeitrechnung



NZZ

Print-Werbeerlöse brechen ein

(nb) - Das Schweizer Medienunternehmen NZZ, Zürich, hat im Jahr 2020 einen konsolidierten betrieblichen Gesamtertrag von 221,1 Mio. Schweizer Franken (200,3 Mio. Euro) erwirtschaftet, was einem Rückgang um 4 Prozent bzw. 10,1 Mio. Franken entspricht. Die Auswirkungen der Pandemie fielen dabei sehr unterschiedlich aus: Im Nutzermarkt erfolgte eine deutliche Nachfragesteigerung ab März 2020 - vor allem im digitalen Bereich. Die Anzahl digitaler Abonnenten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rund 83 Prozent.



Warum überflüssig?

"Luxus und Glamour" in Remagen

(kp) - Doch, doch: Kunst ist systemrelevant. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Nur ist sie es eben auf ganz eigene Weise. Das zeigt gerade die ebenso schöne wie kluge Ausstellung "Luxus und Glamour" im Arp Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen. Möge sie möglichst lange geöffnet bleiben.



Zum Tod von James Levine

Mystiker und Machtmensch

(faz) - Der Dirigent und Pianist James Levine prägte das internationale Musikleben ein halbes Jahrhundert lang. Dann wurde er des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Jetzt ist er in Palm Springs gestorben.

Langjähriger Met-Leiter ist tot

(dlfk) - Der Dirigent James Levine ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Er war lange Jahre musikalische Leiter der New Yorker Metropolitan Opera. Am Ende seiner Karriere wurde er dort allerdings nach Missbrauchsvorwürfen entlassen.





Musikalische Bekenntnisse

Julien Bakers neues Album "Little Oblivions"

(ttt-video) - Sie ist 25 Jahre alt und ein gefeierter Star in der Indierock-Szene: die amerikanische Musikerin Julien Baker. Vor wenigen Tagen ist ihr neues Solo-Album "Little Oblivions" erschienen. ttt hat sie in ihrer Heimatstadt Nashville getroffen.















Jubiläum

50 Jahre E-Mail

(3sat-video) - 1971 verschickt der US-Informatiker Ray Tomlinson den ersten "Elektronischen Brief". Die Ideengeber des damaligen ersten Netzes hatten erst vier Jahre vorher einen Text-Austausch für sinnlos erklärt. Ein Geburtstagsständchen auf die E-Mail.







Bundesweiter

Frauen-Radiosender

(nb) - Ex-Antenne Bayern Geschäftsleiterin berät neuen bundesweiten Frauen-Radiosender



Nena, Scorpions, Sportfreunde Stiller

Warum manche Popsongs ikonisch werden

(dlfk) - "99 Luftballons" oder "Wind of Change": Songs, die jeder kennt, die uns an eine bestimmte Zeit erinnern. Warum sind gerade diese Titel so berühmt geworden? Der Kulturwissenschaftler Thomas Hecken weiß, worauf es dabei ankommt.



Der Erfindung der Langsamkeit

Der Gitarrist Bill Frisell wird 70

(dlfk-audio - 5:40 min) - von Ulrich Habersetzer