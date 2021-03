Pessimismus überlisten

Moin-Moin!

Lesart

Mittwoch, 17. März 2021BUCHHANDELDie Buchhandlung von Helga Weyhe, Deutschlands ältester Buchhändlerin, in Salzwedel steht zum Verkauf. Weyhe ist Anfang Januar im Alter von 98 Jahren gestorben.Erst letzte Woche haben fast alle Buchhandlungen wieder öffnen können, in zwei Bundesländern sogar der komplette Einzelhandel. Nun werden mit dem Impfstoff die Gerüchte um einen dritten Lockdown lauter.Wie sich der Grazer Buchhandel durch die Pandemie "wurschtelt".A look at the data: What happens when children's books are publicly politicized, as happened with several Dr. Seuss books?Vom ältesten althochdeutschen Textdokument zu den Buchhandlungen der Innenstadt: eine Reise durch die "literarische Schatzkammer" Merseburg.KULTURIm französischen Grenoble wird eine Debatte um zwei Professoren und den Begriff der Islamophobie geführt. Ist deshalb die Meinungsfreiheit bedroht?Meinungsfreiheit oder Meinungsmache? Welche rechtlichen Grundlagen gibt es für Kommentare im Netz, und wie müssen Plattformen einschreiten?VERANSTALTUNGENDetlef Thursch (abooks.de, Lissendorf) plant für den 9. Oktober einen Antiquariatstag im Museum der Arbeit in Hamburg-Barmbek - sofern sich genügend Teilnehmer*innen finden und die Corona-Lage im Herbst es zulässt.AUTORINNEN UND AUTORENÜber die Video-Feier zum Preis der Literaturhäuser 2020 für Marlene Streeruwitz.Autorin Laura Freudenthaler erhält den manuskripte-Preis des Landes Steiermark. bb ) - Paluten ergattert mit seinem neuen Roman aus der Freedom-Welt sofort Platz 2 bei der Belletristik (HC). "Später" von Stephen King steigt weiter hinten ein, mit Potenzial nach oben.(dl fk-audio ) - Am liebsten lenkte sie den Doppeldecker. Als Busfahrerin fuhr Susanne Schmidt mit Begeisterung durch Berlin. Jetzt erscheint ein Buch über ihre Erlebnisse im Bus, über Strukturen und Ausbilder, die noch nicht ganz im 21. Jahrhundert angekommen sind.<--- bestellen dlfk ) - ARD-Reporter verfolgten mehr als 400 Tage lang die Verhandlung gegen Mitglieder des NSU. Auf ihren Notizen beruht das Dokumentarhörspiel "Saal 101". Die imposante Stimmencollage zeigt, wie viele Fragen nach dem Prozess bis heute offen blieben.<--- bestellen Das dlfk-audio -Literaturmagazin(d lfk-audio ) - vorgestellt von Maike Albath<--- bestellen ---> alle Titel bestellen dlfk-audio ) - gelsesen von Gerd Brendel<--- bestellen dlfk-audio ) - David siebert<--- bestellen dlfk-audio ) - von Gerd Brendel(d lfk-audio ) - Gesrpäch mit Jaroslav Rudis<--- bestellen