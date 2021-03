Moin-Moin!

Freitag

,

19. März 2021 dlf ) - In den Kommentaren geht es um die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur, den AstraZeneca-Impfstoff weiter zu verwenden sowie um das Gutachten zum Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln. hei ) - Kritik aus Moskau wegen gekündigter Bankkonten von Auslandssender. Außenminister Maas fordert seinerseits "Freiheit der Medien" in Russland. Ein Kommentar zeit ) - Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer will die Vorwürfe, die zum Abgang des Volksbühnenchefs Klaus Dörr führten, weiter prüfen. Er gerät dabei nun selbst unter Druck. (zeit ) - Ein Fonds hat für 69 Millionen Dollar das Digitalwerk "Everydays" ersteigert, dessen Schöpfer Beeple nun der drittteuerste lebende Künstler ist. Was soll der Mondpreis? zeit ) - Oder ist das die Diktatur der Kunst? Jonathan Meese, DJ Hell und Daniel Richter haben zusammen ein Album gemacht. Nicht leicht zu hören, aber auf rührende Weise aktuell wuv ) - Twitter ist der Kurznachrichten-Dienst, der Donald Trump groß gemacht hat. Auch sonst lief in den ersten 15 Jahren nicht alles prima. Zum Geburtstag gleicht Jack Dorseys Unternehmen einer Baustelle. pte ) - Öffentlichkeit soll über Sonderbehandlung für "World Leader" in Form von Fragebogen urteilen radio ) - "Ich musste ihnen jedes Stück vorspielen, und in Nullkommanichts hatten sie es drauf. Es war unglaublich" - Bill Frisell zählt zu den einflussreichsten Gitarristen des zeitgenössischen Jazz. Doch seine Musikalität kennt stilistisch keine Grenzen - und sie schliesst auch Nashville ein. Von Christoph Wagner.