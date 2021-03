Unordnung & Erschöpfung

Moin-Moin!

Freitag, 12. März 2021 dlfk ) - Themen der Zeitungskommentare sind die Impfkampagne gegen das Coronavirus, die sogenannte Masken-Affäre in der Union und die Klage von Polen und Ungarn gegen die Rechtsstaatsklausel der EU. radio ) - Für gewöhnlich bilden wir im "Late Night Concert" das aktuelle Konzertgeschehen in der Schweiz ab. Im Format "Living Past" steigen wir aber für einmal tief in die Archive von Schweizer Radio und Fernsehen und bergen musikalische Schätze aus der Vergangenheit. radio ) - Gilles has a specially recorded home session from Chilean pianist Enrique Rodríguez. Plus he hears from London writer Haseeb Iqbal about his new book 'Noting Voices: Contemplating London's Culture'. sw ) - Anzeige Über die Notwendigkeit der Datensicherung sind sich die meisten Anwender durchaus im Klaren, doch wie sichern sie ihre Daten außerhalb der eigenen Netzwerkgrenzen, etwa in der Cloud? sw ) - Softwareentwickler verdienen in München mehr als in Europas Vorzeigehauptstädten. Das zeigt eine aktuelle Studie, die Developer-Gehälter in Europa vergleicht. turi2 ) - Eine Urteil des Landgerichts Gießen könnte eine Klage-Welle gegen Online-Casinos in Deutschland nach sich ziehen. Der Ex-Betreiber der Seite "casinoclub.com" muss einem Spieler seine kompletten Verluste in Höhe von 12.000 Euro zurückzahlen und die Gerichtskosten tragen. Das Angebot sei illegal gewesen, da das Casino keine deutsche Lizenz besessen habe. Somit sei der Vertrag zwischen Anbieter und Spieler nichtig, urteilt das Gericht. Der Betreiber gehört zur Firmengruppe Entain, die nun bis Anfang April Zeit hat, in Berufung zu gehen. np ) - Das Bundesinnenministerium fordert eine anlasslose Personen-Vorratsdatenspeicherung mit verifizierten Daten aller Bürger:innen, die im Internet über Messenger oder E-Mail kommunizieren. Wir veröffentlichen den Volltext des Forderungskataloges. - Das Bundesinnenministerium (BMI) will kurzfristig noch in die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) hereinverhandeln, dass Nutzer:innen von WhatsApp, Zoom, Skype, Signal, Threema, Telegram, iMessage, Facebook-Messenger, E-Mail und allen anderen "nummernunabhängigen interpersonellen TK-Diensten" ihre Personalien bei den jeweiligen Anbietern verifiziert hinterlegen müssen. Das geht aus einem internen Papier des Ministeriums von Horst Seehofer (CSU) hervor. Betroffen wären damit auf jeden Fall E-Mail-Dienste und alle Arten von Messengern. Da viele soziale Netzwerke auch Messenger anbieten, gibt es hier unter Umständen noch weitere Dienste, die darunter fallen könnten. Das BMI will, dass die Bürger:innen ihren Namen, die Anschrift sowie ihr Geburtsdatum den Anbietern übergeben. Diese sollen die Angaben verifizieren müssen, etwa mit Personalausweis oder Ident-Diensten. dlfk ) - Nach innen schauen, träumen, positive Energien senden. Darum geht es auf dem Album "The Moon And Stars". Das könnte kitschig werden. Doch Valerie June hat eine Wahnsinns-Soulstimme und für ihre vertonten Meditationen einen schönen Sound gefunden. dlfk-audio ) - Starkult, Vorurteile und Sexismus: Frauen waren lange nicht sichtbar in der Welt der Architektur. Zeit, dass sich das ändert! Ein prächtiger Bildband feiert nun die Arbeit von zeitgenössischen Architektinnen und wegweisenden Pionierinnen.<--- bestellen (dlfk ) - Egal mit welchem Material der Komponist Wolfgang Motz umgeht, seinen Kompositionen ist immer ein engagiertes Moment eigen. Das poetische Moment in seinen Stücken ist zugleich ein politisches. dlfk ) - Wissenschaft berät Politik - für die Transformationsforscherin Maja Göpel reicht das in der heutigen Zeit nicht mehr. Sondern Wissenschaft soll ihre Erkenntnisse direkt mit den Menschen kommunizieren - und so, dass diese sie auch verstehen. (dlfk ) - Von einem "Strudel aus Zahlen" und "Unsicherheiten der Virologen" sprach Mathias Greffrath zu Beginn der Covid-Pandemie. Wir sind noch mittendrin und ahnen, dass es nicht die letzte Pandemie sein wird, meint der Journalist und Autor ein Jahr später. dlfk ) - Der chinesische Kriegsfilm "The 800" war im Pandemiejahr 2020 der international erfolgreichste Film des Jahres. Wie in den großen Produktionen des Hollywood-Kinos dominieren auch hier Schauwerte und Pathos. dlfk ) - Zum elften Mal werden im Herbst wieder junge Kunstschaffende mit dem Preis der Nationalgalerie ausgezeichnet. Jurymitglied Franciska Zólyom skizziert die vier Künstlerpersönlichkeiten, die es diesmal in die Shortlist geschafft haben.