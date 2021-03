Rätsel der Nachkriegsliteratur

Moin-Moin!

Computer-News

Montag, 15. März 2021 dlf ) - Im Mittelpunkt der Kommentare stehen die Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz sowie mögliche Konsequenzen für die Bundespolitik. bm ) - Umgeblättert heute: "Staunen bei der Wiederentdeckung" cw ) - Videokonferenzen sind gelernt, darüber muss man nicht mehr reden. Oder vielleicht doch? Uns sind da noch einige Dinge aufgefallen. cw ) - Nicht alle Windows-User nutzen das Microsoft-OS aus Überzeugung oder weil sie Spaß damit haben. Vielen erscheint nur der Umstieg zu mühsam. Wir zeigen, wie Sie dem Windows-Joch entkommen. cw ) - Mit den Airpods Pro hebt Apple sein True-Wireless-System auf ein neues Niveau. Es gibt aber jede Menge Alternativen. Ein Überblick. pte ) - Telefonkontakte für eine Einladung sind nicht mehr erforderlich - Nur noch Handy-Nummer dlfk ) - Schlechte Laune ist Inspirationsquelle für Künstler, Künstlerinnen und Alltagsphilosophen. Und auch Leben selbst wäre nur halb so lustig ohne muffige Verstimmung, lustlose Patzigkeit oder ausgewachsene Wutanfälle. dlfk ) - Alle schimpfen angesichts der schleppenden Impfkampagne auf überbordende Bürokratie und unfähige Verwaltung. Aber in der Bürokratie liegt immer eine Spannung zwischen Effizienz und Gerechtigkeit, kommentiert Nils Markwardt. dlfk ) - Es herrsche eine Stimmung, die Grundrechte in Krisenzeiten als Ballast und Gefahr betrachtet, kritisiert der Autor und Jurist Heribert Prantl. Der Lockdown dürfe nicht zum Dauerzustand verlängert werden. Freiheit sei kein Privileg, sondern ein Recht.