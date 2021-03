Faules Lob im Netz

Moin-Moin!

VERLAGESpringer Nature hat den 2006 in Paris gegründeten Verlag Atlantis Press übernommen, der sich auf Open Access-Publikationen bei Konferenzbänden und Zeitschriften spezialisiert hat.Der Carlsen Verlag zog sein Kinderbuch über das Coronavirus zurück, nachdem von chinesischer Seite die Streichung eines Satzes gefordert wurde - dass das Virus seinen Ursprung in China habe, sei zu eng formuliert, sodass Vorurteile gegenüber chinesischstämmigen Kindern gefördert werden könnten.In seinem Kommentar betrachtet Christian Geyer das Einwirken Chinas auf den Verlag und den Rückzug des Kinderbuchs.Auch Verlage äußern sich zur Debatte um Amanda Gormans Übersetzung.AUTORINNEN UND AUTORENHorst Eckerts, wie der Erfinder der Tigerente mit bürgerlichem Namen heißt, wird 90. Jahre alt.VERANSTALTUNGENTrotz der abgesagten Leipziger Buchmesse wird die Veranstaltungsreihe "Leipzig liest" stattfinden.DIGITALESMit der "Clearingstelle Urheberrecht im Internet sollen illegale Webseiten künftig gesperrt werden können. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels ist Gründungspartner der "CUII".AUSZEICHNUNGEN UND PREISEDer Schreibwettbewerb "THEO Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur" wird wegen der Corona-Pandemie erst im Herbst fortgesetzt. Als neuer Termin für die Preisverleihung ist der September anvisiert.For the first time, a trans woman is among the nominees: With 15 other finalists, Torrey Peters hopes to win the award. dlfk ) - Generationen sind mit den fantasievollen Kinderbüchern von Janosch aufgewachsen. Eine Tübinger Galerie zeigt jetzt in einer großen Rückschau, dass man den Künstler auch ganz anders entdecken kann. dlfk ) - Hingabe klingt vielleicht altmodisch. Aber die Idee einer bedingungslosen Selbstverausgabung ist gerade in unserer kapitalistischen, durchrationalisierten Welt interessant, zeigt Martin Scherer in seinem eleganten Essay. dlfk ) - Bekannt wurde sie mit Reportagen aus Krisengebieten. Mittlerweile schreibt Carolin Emcke Kolumnen, Essays und Bücher über ein breites Themenspektrum. Auch Corona gehört dazu. Nun ist "Journal. Ein Tagebuch in Zeiten der Pandemie" erschienen. Buchpremiere am 12. März - Am 22. März 2020 beschließen Bund und Länder "Kontaktbeschränkungen". Am Tag darauf beginnt Carolin Emcke mit ihrem "Journal". Sie notiert nächtliche Albträume oder die unmöglichen Abschiede von geliebten Menschen so wie sie die nationalistischen Reflexe Europas und die autoritäre Verführung des Virus analysiert. Es ist die schonungs- und schutzlose Chronik eines Ausnahmezustands, von dem niemand weiß, wann er zu Ende sein und wie er uns verändert haben wird.Im Gespräch mit der Journalistin und Autorin Verena Lueken stellt Carolin Emcke am 12. März ihr neues Buch bei uns vor.Das Gespräch wird auf unserer Homepage und über unsere Social Media-Kanäle live übertragen. fk ) - Es gibt Berufe, deren Praxis, wenn's gut geht, sich an einem ethischen Spalier emporrankt. Es sind Berufungen. Dazu gehören der Lehrberuf und der Journalismus. Beide Berufe von einer Person ausüben zu lassen, die damit in einen Kriminalfall gerät, fiel Reinhard Boos für seinen Roman "Augenblicke" ein. Bruno Laberthier empfiehlt den Krimi. dlfk ) - Die Nominierung der Schauspielerin Lucy Wilke zum diesjährigen Theatertreffen macht die Fragen nach der Vereinbarkeit von Theaterarbeit und Behinderung wieder aktuell: Was fehlt zur ganzheitlichen Barrierefreiheit? Mit Lucy Wilke suchen wir nach konkreten Handlungsansätzen.