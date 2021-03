Halbwertszeit von Literaturdebatten

Moin-Moin!

Mittwoch,10. März 2021 dlf ) - Kommentiert wird die Impfkampagne gegen das Coronavirus sowie der angekündigte Rückzug von Joachim Löw als Trainer der Fußballnationalmannschaft. Zunächst geht es aber um die Maskenaffäre der Unionsparteien CDU und CSU. cw ) - Google lebt vom Wissen über seine Nutzer. Dies gilt nicht nur für die Suchmaschine, sondern auch für das mobile Betriebssystem Android oder die Navigationslösung Maps. Wir zeigen hier, wie viel Google bereits über Sie weiß und wie Sie die Datensammelwut einschränken. (radio ) - I Damian Dalla Torre: ts // Benedikt Reising: as // Lorenz Heigenhuber: b // Maximilian Stadtfeld: dr // MUC-TONES Festival, Kleinkunstbühne Heppel & Ettlich, München, Januar 2020 sz ) - Die Geräte stammen alle von einem US-amerikanischen Start-up. Betroffen sind neben Krankenhäusern, Gefängnissen, Schulen und Polizeirevieren auch eine IT-Sicherheitsfirma und der Autohersteller Tesla.(dlfk) - Laute Empörung im Westen über die Verfolgung von Alexej Nawalny in Russland: Allerdings vermisst Michael Lüders eine ähnliche Haltung im Fall des Whistleblowers Julian Assange. Denn auch hier werde vor aller Welt Recht gebeugt, so der Publizist.https://www.deutschlandfunkkultur.de/nawalny-und-assange-die-doppelmoral-muss-ein-ende-haben.1005.de.html?dram:article_id=493784<--- bestellen 12. Dezember 2020 - 13. Juni 2021 dlfk ) - Großer Andrang auf die große Warhol-Schau. Unter den über hundert Arbeiten sind auch Werke, die bisher noch nie in Europa zu sehen waren.." ( Museumsinfo dlfk ) -Sie sind selten, aber doch gefragt: Mädchenschulen. Eltern setzen oft auf deren guten Ruf. Aber wie sinnvoll ist die Trennung der Geschlechter? Jugendliche, Pädagogen, Forscherinnen und Absolventinnen berichten sp ) - Ein Kommentar von Charlotte Theile, ZürichAuch manche Linke stimmten in der Schweiz für das Verhüllungsverbot. Das Ergebnis ist verheerende Symbolpolitik gegen Muslime: Es stärkt eingewanderte Frauen nicht - und könnte zu Radikalisierung führen.Lernen von den Alten jetzt ) - Zum 50. Geburtstag der Sendung mit der Maus erzählt Moderator Christoph Biemann, wie man zufrieden lebt und warum er selbst gerne scheitert. faz ) - Der amerikanische Beratungskonzern hat innerhalb von zwei Jahren 65 Unternehmen übernommen - so viele wie sonst niemand.