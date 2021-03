Geregelter Ansturm

Moin-Moin!

Montag, 8. März 2021

BUCHHANDEL

Wie sich der Buchhandel nach mehr als zehn Wochen Lockdown auf die Öffnung vorbereitet.

Auch im Thüringer Buchhandel gibt es immer weniger Auszubildende - woran liegt das, und wie blicken die Azubis in ihre Zukunft?

Ausstieg auf dem Tarif und die Auslagerung einer Spandauer Filiale: Hinter den Kulissen bei Thalia gibt es Streit.

Thalia-Chef Michael Busch stand nach seinen kontroversen Aussagen zur Corona-Politik in der Kritik. Jetzt hat er sich für seine Äußerungen entschuldigt.

Hermann Eckel, Geschäftsleiter bei tolino media und Co-Sprecher der IG Digital im Börsenverein, ist am 26. März bei der ersten Digitalen E-Commerce-Fachtagung dabei, die der mediacampus frankfurt organisiert. Was muss der Buchhandel in Sachen E-Commerce noch lernen?

The Latin Quarter in Paris, "center of knowledge" of the French capital, is losing its bookstores, with rents, the pandemic and a turn toward tourism all playing a role in the decline.

VERANSTALTUNGEN

Die Frankfurter Buchmesse soll im Herbst als Präsenzveranstaltung stattfinden. Messechef Juergen Boos erklärt die Beweggründe für das Vorhaben.

Verlage können sich ab jetzt bis zum 31. Mai für die 73. Frankfurter Buchmesse (20.-24. Oktober 2021) anmelden. Das teilte die Buchmesse mit.

VERLAGE

Buchhandlungen dürfen öffnen - was können Verlage jetzt tun, um sie zu unterstützen? Und werden sich die Umsatzhoffnungen erfüllen? Einschätzungen von Peter Stephanus, geschäftsführender Vorstand der LG Buch.

AUTORINNEN UND AUTOREN

Marieke Lucas Rijneveld, weiß und nicht-binär, ist als Übersetzerin von Amanda Gormans Gedichten zurückgetreten. Wie ist die Entscheidung zu bewerten, und was bedeutet sie für Übersetzungen und Literatur im Allgemeinen?

Auch in Deutschland erleben Schwarze Menschen Racial Profiling und Polizeigewalt. Davon berichtet das Hamburger Künstlerkollektiv "New Media Socialism" in seiner Miniwebserie "The Justice Project".

"Bilder von uns" beginnt wie ein Psychokrimi und stürzt seinen Protagonisten in eine Verwirrung, aus der er sich nicht befreien kann. Thomas Melles Missbrauchsdrama als Hörspiel.

Das Wiener Kaffeehaus ist ein Mythos. Seine Geschichte ist eng verknüpft mit dem Aufbruch der Wiener Moderne um 1900, als Literaten, Wissenschaftler, Künstler und Reformer dort zusammenkamen. Unter ihnen war Peter Altenberg der originellste.

Die Debatte um das Gendersternchen ist "emotional aufgeladen, denn die Anerkennung verschiedener Lebensstile wird unterschwellig mitverhandelt", schreibt der "Spiegel" in seiner aktuellen Titelstory. Der Streit um Genderformen zeige, "wie sehr die Sprache zu einem kulturellen Kampfplatz geworden ist". Doch auch Gewohnheiten spielen eine Rolle. Sprachwissenschaftlerin Luise Pusch sagt: "Wir wollen vor allem mit zunehmendem Alter nicht alles neu lernen." Sprache gehöre zudem zum "Intimbereich".

Um das Gendersternchen und andere neue Formen hat ein Kulturkampf begonnen. Behörden, Firmen und auch der Duden schaffen Fakten, obwohl es für den Wandel keine Mehrheit gibt.

Die einen sagen, dass die Uno den Anfang gemacht habe, als sie 1995 das Gender-Mainstreaming zum Leitbild für die ganze Welt erhob. Bald darauf sei in der deutschen Sprache etwas ins Rutschen gekommen.

"Die deutsche Sprache ist ein Symbol der Gleichberechtigung" SPIEGEL-Gespräch Warum streitet Deutschland so heftig über das Gendern, das N-Wort, das Z-Wort? Der Mannheimer Linguist Henning Lobin über die historischen Wurzeln der Debatte.

Moderation: Joachim Scholl

Gespräch mit Dana Grigorcea

Von Tobias Wenzel

Rezensiert von Jörg Plath

"Tannen: Ein Portrait" von Wilhelm Bode

Von Maria Bonifer

Kloth, Heide