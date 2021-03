Buch-Branche "Willkommen zurück!"

Moin-Moin!

Berlinale Goldener Bär für Satire

Freitag, 5. März 2021 dlf ) - Im Mittelpunkt der Kommentare stehen die Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen, die Bund und Länder beschlossen haben.(stern) - Im Film verliebt sie sich in einen Roboter: Maren Eggert wird bei der Berlinale für ihre Schauspielleistung mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet. Der Goldene Bär für den besten Film geht an "Bad Luck Banging or Loony Porn". radio ) - "In den 70er-Jahren wurden die Bilder aufdringlich", schreibt die Filmwissenschaftlerin Claudia Lenssen, und auffällig ist, wie viele Filmklassiker aus genau diesem Jahrzehnt stammen, "Im Reich der Sinne", "Apocalypse Now", "Der letzte Tango von Paris." Großartige Filme. faz ) - Der frühere Bundestagspräsident musste echte Risiken eingehen, bis er Mitglied einer sozialdemokratischen Partei werden konnte. Da lässt er sich von der SPD-Führung nicht in die Schämecke stellen. faz ) - Wo Prinzipien für Auseinandersetzungen sorgen: Ein Sammelband versucht sich an der Klärung der Frage, wie weit der Vorwurf des Moralismus trägt. fk ) - Zur Migration entschließt sich niemand ohne größte Not. Der nigerianische Autor Helon Habila, der in den USA lebt, hat in seinem Roman "Reisen" vom Landen, vom Verfehlen des Ziels und vom Stranden so geschrieben, dass er im Frühjahr 2021 damit, wie Anita Djafari berichtet, auf Platz 1 der Bestenliste 'Weltempfänger' gelandet ist. radio ) - Am 26. Mai 1980 trafen einander fünf Jazzmusiker der Sonderklasse im Talent-Studio in Oslo. Gitarrist Pat Metheny, der jüngste der damals entstehenden Band, hatte zu diesen Aufnahmen geladen. In den drei darauffolgenden Tagen entstand die Doppel-LP "80/81", die qualitativ zu den besten Arbeiten des Gitarristen gehört und zu den Meilensteinen in der Geschichte des Jazz zu zählen ist. Mit Christian Bakonyi.Norwegische Trompeterin radio ) - Die norwegische Trompeterin Hildegunn Øiseth bescherte den im vergangenen Jahr als Open-air-Festival veranstalteten INNtönen auf Paul Zauners Buchmannhof im oberösterreichischen Innviertel einen veritablen Höhepunkt.