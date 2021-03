Hype um digitale Objekte

Moin-Moin!

Dienstag, 9. März 2021(d lf ) - Heute stehen die Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmasken sowie der schleppende Start kostenloser Schnelltests in Deutschland im Mittelpunkt. Kommentiert wird aber auch das Interview, in dem Prinz Harry und Herzogin Meghan schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erheben. dlf ) - Viele Kommentatoren ziehen eine Bilanz der Irak-Reise von Papst Franziskus. Zudem geht es um das Interview mit Prinz Harry und Herzogin Meghan. dlfk ) - Vladimir Nabokov war einer der einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Jetzt sei der Nachweis gelungen, dass der Dichter von einem Titelbild eines Superman-Comics zu einem Gedicht inspiriert worden sei, freut sich die "FAZ". Vergleich aktuell zugelassener Modelle in Deutschland, 2021 sz ) - Eine Studie aus Harvard bestätigt, was viele schon immer ahnten: Ein Gespräch zum richtigen Zeitpunkt zu beenden, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. faz ) - Der "Zero"-Künstler Heinz Mack wird neunzig Jahre alt - und neu entdeckt: Denn die Kunst der Gegenwart kann von seiner optimistischen Avantgarde lernen. Eine Würdigung zur Feier des Tages. Von Niklas Maak dlfk ) - Der Frauentag ist ein Symbol der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Auch Transfrau Mara Geri kämpft dafür, dass Unterschiede kleiner werden. Kontraproduktiv und verletzend sei es, dass radikale Feministen Transfrauen als Frauen in Frage stellten.(dlfk) - Von Binnen-I bis Doppelpunkt: Verschiedene Formen der geschlechtergerechten Sprache kämpfen um die Vorherrschaft. Der Ausgang sei unklar, meint die Linguistin Heidrun Kämper. Das generische Maskulinum hat ihr zufolge wenig Chancen, zu überdauern. Heidrun Kämper im Gespräch mit Stephan Karkowksy ndr ) - "Road To The Sun" ist in jeder Hinsicht eine Überraschung. Es ist kein Album mit ihm als Bandleader und Gitarrist, umringt von anderen Spitzen-Musikern des Jazz.(d lfk-audio ) - Länge 7:51 min MinutenAutor/in Kampmann, Wolf<--- bestellen dlfk ) - Frauen im Jazz wählen zumeist den Gesang. Am Bass, am Schlagzeug oder an der Tuba sind sie eine Ausnahme. Es fehlten Vorbilder, meint die Schlagzeugerin und Jazz-Professorin Eva Klesse. Doch die kommende Generation macht ihr Mut und Hoffnung. dlfk ) - Schon als kleines Mädchen interessierte sie sich für Mathematik. Jetzt ist Kenza Ait Si Abbou Expertin für künstliche Intelligenz und hat ein Buch veröffentlicht, das für einen angstfreien Umgang mit neuen Technologien wirbt.