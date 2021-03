Gift-Gipfel & alles wird gut

Moin-Moin!

Lockdown bis 28. März verlängert

Donnnerstag, 4. März 2021 t-o ) - Der Buchhandel wird aus dem Lockdown entlassen. Ab Montag, 8. März, dürfen Buchhandlungen bundesweit wieder Kund*innen empfangen. Das haben die Ministerpräsident*innen und Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch Abend bekannt gegeben.Intensivmediziner kritisieren rnd ) - "Wechsel in Richtung Öffnungsstrategie erfolgt drei Wochen zu früh" bb ) - Endlich: Am Montag, dem 8. März, dürfen die Buchhandlungen wieder öffnen. Die Freude darüber ist groß, auch bei Heinrich Riethmüller, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Osiander. Im Interview erläutert er, was die frohe Botschaft für sein Unternehmen bedeutet. bb ) - Hugendubel geht am Montag in die Vollen, um wieder vor Ort für die Kund*innen da zu sein. Im Interview erläutert Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin von Hugendubel, was jetzt noch ansteht.Autor/in Wilhelm, KatharinaBenedict Wells und MontanaBlack holen Platz 1 bb ) - In unseren aktuellen Wochencharts stürmen gleich vier Titel von Null auf Platz 1, darunter der neue Roman von Benedict Wells und Teil Zwei der Autobiografie von MontanaBlack. Neu dabei ist auch "Das Spiel" von Fußball-Weltmeister Philipp Lahm beim Sachbuch. Die Bestsellerlisten auf Börsenblatt online. dlfk ) - Das Gehen dient ihnen als Schmiermittel des Denkens oder auch als Schleichpfad zur Selbstfindung. Ob Tomas Espedal, Peter Handke, Virginia Woolf oder Samuel Beckett - sie alle berichten, dass die Bewegung zu Fuß entscheidend ist für ihr Schreiben.Das geht aus einem Beschlussentwurf zum kommenden Bund-Länder-Treffen hervor. Der Lockdown soll zwar bis 28. März verlängert werden, für einen früheren Zeitpunkt sind aber eine Reihe von Lockerungen vorgesehen - so sollen Buchhandlungen ab 8. März bundesweit öffnen dürfen.Wie Regierung und Bundesländer in Krisenzeiten mit dem Buchhandel umgehen, ist skandalös. Das Gerede von "geistigen Tankstellen" hilft aber wenig und ist noch dazu überheblich.Investigation in Sweden discovers low quality of audiobooks for the visually impaired, where narrators can be heard sleeping during the recording and entire chapters are missing.Nobel prize laureate Kazuo Ishiguro warns young authors of self-censoring in fear of being "cancelled".Marieke Lucas Rijneveld gibt die niederländische Übersetzung der Gedichte Amanda Gormans ab. Zuvor hatte es Aufruhr gegeben aufgrund Gormans Entscheidung, für die Übersetzung jemanden auszuwählen, der nicht schwarz ist.Lucky Luke wird 75 - Zeit für einen Blick auf die Ursprünge und ersten Versionen des einsamen Cowboys.Dr. Seuss Enterprises, das Unternehmen, das den Nachlass des US-Kinderbuchautors Dr. Seuss verwaltet, kündigt an, sechs seiner Kinderbücher künftig nicht mehr zu veröffentlichen. Der Grund: darin enthaltene rassistische Darstellungen.Der Brockhaus-Deal steht exemplarisch für all das, was in Deutschland bei digitaler Bildung falsch läuft: dauerhafte Abhängigkeit von Unternehmen und vorbei an den Bedürfnissen der Lernenden.Die Schriftstellerin Marion Poschmann erhält den Wortmeldungen-Literaturpreis.The ContentShift accelerator program from the Börsenverein opens for applications, looking for solutions for the book and content industry.Der Buchhandel wird aus dem Lockdown entlassen. Ab Montag, 8. März, dürfen Buchhandlungen bundesweit wieder Kund*innen empfangen. Das haben die Ministerpräsident*innen und Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch Abend bekannt gegeben.Endlich: Am Montag dürfen die Buchhandlungen wieder öffnen. Die Freude darüber ist groß, auch bei Heinrich Riethmüller, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Osiander. Im Interview berichtet er, was die frohe Botschaft für sein Unternehmen bedeutet.Zusammen mit anderen Sparten des Einzelhandels dürfen Buchhandlungen ab kommendem Montag wieder öffnen.Auf dem Nationalen Lese-Summit haben der Börsenverein und die Stiftung Lesen ihre Initiative "Nationaler Lesepakt" präsentiert. Mehr als 150 Institutionen, Medienhäuser, Parteien und Verlage wollen sich für die Leseförderung engagieren.Das Lesen längerer Texte fällt rund jedem 5. Kind nach der Grundschule schwer - Ziel des Nationalen Lesepakts ist es aus diesem Grund, die Lesekompetenz bei jungen Leser*innen zu stärken.Eine ganzheitliche Leseförderung wird mit dem Nationalen Lesepakt angestrebt, erklärt Karin Schmidt-Friderichs. Denn das Lesen bringt viele Schlüsselkompetenzen für Kinder und ihr späteres Leben mit sich.Im Gespräch mit SWR 2 berichtet Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, über das Ziel des Nationalen Lesepakts und warum dieses Projekt so wichtig ist.Mit dem Nationalen Lesepakt soll vor allem die Aufmerksamkeit auf die Dringlichkeit der Leseförderung gelenkt werden.Ein "identitätspolitisches Spektakel" entstand mit Bekanntgabe der Übersetzerin für die niederländische Ausgabe Amanda Gormans Gedichte. Marieke Lucas Rijneveld hat den Job zurückgegeben - aber die Frage um den Kern dieser Debatte bleibt.Der Literaturverlag Ecco hat ein Ziel: Die Gleichberechtigung im Verlagswesen zu fördern. Noch immer sei die Buchbranche zu sehr von männlichen Akteuren dominiert, findet Heide Kloth, Programmchefin des neuen Verlags.Mit dem Buchhandlungspreis soll "herausragendes kulturelles Engagement" ausgezeichnet werden. Die Bewerbungsfrist für Buchhändler*innen in Bayern geht noch bis zum 1. Juni 2021.