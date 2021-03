Kunst ohne Schere im Kopf

Moin-Moin!

Dienstag, 02. März 2021BUCHHANDELDer Börsenverein des Deutschen Buchhandels fordert Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsident*innen der Länder auf, bei den kommenden Corona-Beratungen am 3. März die sofortige bundesweite Öffnung der Buchhandlungen zu beschließen.Der Ruf nach Ladenöffnungen für den Einzelhandel wird lauter. Mit nächtlich rot beleuchteten Schaufenstern wollen die Geschäfte verdeutlichen, welche Ladenflächen alles verschwinden könnten.VERLAGEGerade Reisebuchverlage haben mit der andauernden Pandemie und den Einschränkungen zu kämpfen, da die Titel schnell überholt sein könnten, bis der Absatz wieder steigt.Zum 1. März übernahm die Brill Deutschland GmbH die V & R Verlage.https://buchmarkt.de/meldungen/brill-uebernimmt-vandenhoeck-ruprecht-verlage/AUTORINNEN UND AUTORENMänner haben eine 92 Prozent größere Chance den Literaturnobelpreis zu gewinnen, stellt Nina George fest. Sie sieht Frauen in vielen Bereichen des Literaturbetriebs benachteiligt und benennt vier konkrete Handlungsvorschläge.Verschobene Lesungen, Existenzängste und die Sorge, übersehen zu werden - wie es Autor*innen in Pandemiezeiten geht.In den Niederlanden entbrannte eine Debatte um die Übersetzung der Gedichte Amanda Gormans. Geplant war eine Übersetzung durch Marieke Lucas Rijneveld - doch gefordert wird eine schwarze Übersetzerin.DIGITALESDas Förderprogramm CONTENTshift-Accelerator der Börsenvereinsgruppe sucht ab sofort wieder Start-ups aus dem In- und Ausland, die sich mit ihren Geschäftsmodellen rund ums Buch bewerben können.Facebook setzt auf eine Zusammenarbeit mit Medienhäusern und bezahlt die Verlage für präsentierte Inhalte. Rund 1 Milliarde Euro nimmt Facebook in den nächsten Jahren für das Projekt in die Hand.LESEFÖRDERUNGDer Vorlesewettbewerb ist im vollen Gange - in diesem Jahr digital. Drei junge Leser*innen berichten, wie sie ihre Freude am Lesen entdeckt haben.