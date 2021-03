Der Sieg reicht nicht

Moin-Moin!

Verlagsübernahme

Montag, 01. März 2021 bb ) - Der internationale Wissenschaftsverlag Brill mit Hauptsitz in Leiden hat sich mit den Gesellschaftern geeinigt und übernimmt sämtliche Inhalte der Vandenhoeck & Ruprecht Verlage. Der Verlagssitz bleibt in Göttingen. rz ) - Kaum ein Unternehmen hat von der Krise so profitiert wie der weltgrößte Onlineversand. Amazon war vorher schon mächtig, aber jetzt bestimmt es endgültig die Regeln. Damit ist vielen unwohl. Doch stimmen all die Vorwürfe überhaupt? Das Porträt eines unbeliebten Gewinners."Jeder sucht sein Paradies ..."Waschzettel: "Friedrich Glauser (1896-1938) gehört zu den wichtigsten Schweizer Autoren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein Werk, das bis heute nichts von seiner Aktualität und literarischen Kraft eingebüsst hat, ist erwachsen aus den schwierigen Lebensumständen Glausers, dem Netzwerk aus Psychiatrie, Polizei, Behörden ebenso wie den Anstaltsaufenthalten, der Flucht in die Fremdenlegion und den Verstrickungen in die Morphiumsucht."<--- bestellen Manga-Spezialist Kazé meldete im Januar, dass 2020 das umsatzstärkste Jahr seit Bestehen des Verlags war. Wie es dazu kam, erklärt Patrick Peltsch, Editorial Director KAZÉ Manga Germany.VERLAGEAls Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg 2016 vom Journalismus in die Buchbranche wechselte, fühlte sie sich wie in einer anderen Welt: Plötzlich traf sie auf starke Frauenfiguren in den Führungsetagen.KULTURWie Hetze entsteht: Zur Debatte um FAZ-Feuilletonchefin Sandra Kegel nach ihrem kontroversen Kommentar zur #actout-Initiative.Meinungsvielfalt oder eine Rezension für alle: Wie sieht die Zukunft der Literaturkritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus?AUSZEICHNUNGENDer Leonberger Verleger Ulrich Keicher erhält den mit 35.000 Euro dotierten Kurt-Wolff-Preis.