Sehnsucht nach Stille

Börsenblatt-News

Freitag, 26. Februar 2021 dlfk ) - Philippe Jaccottet war einer der wichtigsten französischsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts. Er übersetzte auch Dichter wie Hölderlin und Ingeborg Bachmann. Jaccottet schätzte die Stille fern vom Literaturbetrieb. Nun ist er mit 95 Jahren gestorben pt ) - "Der poetische Ausdruckswille, jene aus einer inneren Gestimmtheit nach außen drängende Kraft der Formsuche, ging ihm vollkommen ab", schreibt Joseph Hanimann in der SZ: "Eher ließ er sich von der Welt um ihn herum einstimmen. ... Das dichterische Subjekt war bei Jaccottet vor allem ein feiner Resonanzkörper, der das Flimmern ferner Berggipfel, den Schein verwaschener Steine und zertretener Blumen am Wegrand, den Klang fremder Texte, das Rätsel eigener Gedanken, die Botschaft unbekannter oder vertrauter Gesichter aufnahm und weitergab."<--- Sonnenflecken faz ) - Der französischen Lyrik schenkte dieser Schweizer Dichter seine Ironie, und er war ein Vermittler der deutschen Literatur: Zum Tod von Philippe Jaccottet. Von Niklas Bender dlfk-audio ) - 5:11 min Minuten<--- bestellen ---> alle seine Bücher BUCHHANDELBei einer Pressekonferenz in Berlin haben der Handelsverband Deutschland und ihm zugehörige Unternehmen - darunter auch Thalia - eine rasche Öffnung des Einzelhandels gefordert. Sie erwarten, dass Bund und Länder dafür einen realistischen Stufenplan vorlegen.Martina Bergmann möchte ihre Kund*innen nicht länger an der Tür abfertigen, als seien sie nicht willkommen. Sie möchte ihre buchhändlerischen Dienste wieder in den Dienst der Allgemeinheit stellen können.VERLAGEThe merger of Penguin Random House and Simon & Schuster is about to affect every part of the book industry, with opinions divided on whether the ramifications are positive.RECHTLICHES & POLITIKDer Journalist Can Dündar erinnert sich an seine Zeit im Gefängnis Silivri.Gemischte Führungsteams sind erfolgreicher - aber immer noch selten. Was muss sich ändern? Antworten von Andrea Ruppert.Nach dem Streit zwischen der australischen Regierung und Facebook hat diese ein neues Mediengesetz verabschiedet - weitere Länder wollen dem Beispiel Australiens folgen.AUTORINNEN UND AUTORENA wave of books is exposing underage sexual abuse at the highest levels of society in France.The story of romantic poet John Keats' death mask.Prequels are hard to pull off and often unnecessary - but when the author understands what makes it interesting, there's room for both change and surprise.From Shakespeare to Kafka and beyond: Can you identify these 100 famous passages from the history of literature? faz ) - Abfolge eines Sündenfalls: Anatol Regnier sieht den Schriftstellern der NS-Zeit auf die Finger. Im Hintergrund seiner Chronik verflicht er die Historie mit der eigenen Familiengeschichte. Von Werner von Koppenfels