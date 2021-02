Subversion im Äther

Moin-Moin!

Donnerstag, 25. Februar 2021 dlf ) - Die Kommentare beschäftigen sich unter anderem mit dem Bericht zum Zustand des deutschen Waldes. Doch zunächst geht es um die bisherige Arbeit des Bundesgesundheitsministers in der Pandemie. dlfk ) - Die Idee einer liberalen Wochenzeitung war Anfang der 50er-Jahre sogar in der Redaktion der "Zeit" selbst umstritten. Chefredakteurin Marion Gräfin Dönhoff und der Verleger Gerd Bucerius legten jedoch den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte. dlfk ) - Wie ein Plausch zwischen zwei alten Freunden soll der neue Podcast von Barack Obama und Bruce Springsteen wirken. Für den Journalisten Arno Frank ist er Teil eines Heilungsprogramms für die USA und könnte den Podcast-Boom weiter dlfk ) - In deutschen Museen befinden sich viele Objekte, die in kolonialen Kontexten geraubt wurden. Um darüber aufzuklären, wurde nun ein Leitfaden veröffentlicht. Die Politik müsse handeln, unterstreicht der Historiker Jürgen Zimmerer. dlfk ) - In "Stronger still" des Berliner Maxim-Gorki-Theaters geht es um die Unterdrückung von Künstlern und Journalisten in der Türkei. Kuratiert wurde das Projekt von dem im Exil lebenden Journalisten Can Dündar, der selbst drei Monate in Haft saß. dlfk ) - Die taz-Journalistin Ebru Taşdemir versteht die Aufregung über die angeblichen RAF-Sympathien von Jella Haase nicht. Die Schauspielerin habe nur die Notwendigkeit von Kapitalismuskritik zum Ausdruck gebracht. Das werde für die junge Generation wieder wichtig. dlfk ) - Hyperpop nimmt sich schnelle Beats, Gesangsfetzen und Bausteine aus Genres, die andere gern vergessen würden. Dazu gehören Eurodance und Happy Hardcore. Heraus kommt dabei der Sound für die Generation Reddit. dlfk ) - Harfenklänge bei Bach? Richtig. Und auch Telemann wie Schütz bedachten das Instrument in ihren Werken. Schließlich wurden an den deutschen Höfen Harfenisten schon seit dem 15. Jahrhundert beschäftigt, die einfache bis hochkomplizierte Instrumente besaßen. dlfk ) - Asmik Grigorian sang Richard Strauss' Vier Letzte Lieder in Turin, Matthias Goerne ließ Michelangelos Gedichte erklingen. Gergely Madaras leitete das Nationale Sinfonieorchester der RAI in einem Spätromanik-Programm mit Musik von Wolf, Strauss und Fauré. BlasphemieDie Macht der Schmähung dlfk ) - Das Phänomen Blasphemie ist auch im 21. Jahrhundert noch immer "überraschend lebendig", sagt der Historiker Gerd Schwerhoff. Das gelte nicht nur für den Islam, auch in der christlichen Kultur habe Gotteslästerung nach wie vor "Aufregerpotenzial".<--- bestellen 25. Februar 2021 radio ) - Für Che Guevara bedeutete Kuba Sozialismus mit Musikbegleitung. Die Musikstile der Insel sind Thema auf einem informativen Sammelalbum. cw ) - Für ihr "E-Commerce-Frustbarometer" haben Elaboratum und Trusted Shops Kunden zu den nervigsten Situationen im Onlineshopping befragt. Ein Ergebnis: Schlechte Warenverfügbarkeit treibt Kunden zur Weißglut.