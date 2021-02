Avantgarde erobert Mainstream

Moin-Moin!

Mittwoch, 24. Februar 2021BUCHBRANCHEKulturstaatsministerin Monika Grütters hat der Buchbranche weitere finanzielle Hilfen zugesagt. Auch die Frankfurter Buchmesse kann in diesem Jahr mit zusätzlicher Unterstützung vom Bund rechnen. Alexander Skipis erklärt im Interview die Hintergründe.BUCHHANDEL boersenblatt.net : "Eine Bedrohung für die Bibliodiversität und die Vielfalt der Meinungen"Die Kurt-Wolff-Stiftung wendet sich in einem offenen Brief an Monika Grütters und die Kulturministerien. Der Grund: das zunehmende Ungleichgewicht zwischen unabhängigen Buchhandlungen und großen Online-Händlern sowie Discountern. Der Brief im Wortlaut.Die Betreiberin der queeren Buchhandlung "She said" ist in den Mittelpunkt einer Kontroverse gerückt, nachdem ihr "Nazihintergrund" bekannt wurde.Das Buch äußert sich kritisch zur Transgender-Bewegung und ist jetzt, 3 Jahre nach dem Erscheinen, von Amazons Verkaufslisten entfernt worden.Black and Latinx Millenials are especially devoted to the book industry, a research report shows.MEINUNGSFREIHEITFollowing the arrest of opposition leader Nika Melia in Tbilisi, the publishing community and the PEN organisation protest against the arrest and point out that this is a step backwards from democracy.DIGITALISIERUNGDie Zahl der Gesamtinteraktionen (inklusive Downloads und Views) für Knowledge Unlatched (KU)-Titel ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen und liegt nun bei zehn Millionen. Das teilt der Dienstleister mit.Die Verhandlungen Australiens mit Facebook um Medieninhalte seien ein "Stellvertreterkrieg", der aus diesem Grund so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEDie Gewinner des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises 2021 stehen fest.