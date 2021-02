Good Vibes!

Moin-Moin!

Dienstag, 23. Februar 2021BUCHHANDELWie kommen die Bücher an die Kunden? Für Buchhändlerin Friederike Herrmann ist ein Schlüssel das Schaufenster ihrer Buchhandlung. Mit Leidenschaft wird versucht, ein möglichst großes Spektrum an Büchern zu präsentieren.Die Buch- und Schreibwarenhandlung gab es über 100 Jahre - jetzt muss die "Utermarck Schreibkultur" schließen. Grund sind aber nicht die Folgen der Pandemie, sondern eine Baustelle.VERLAGE44 unabhängige Verleger*innen kritisieren in einem Offenen Brief an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter vehement unter anderem das Aus für die tägliche Buchrezension in "WDR3 Mosaik". Die Abschaffung wirke "besonders ignorant im Kontext der derzeitigen Lage für alle Kunst- und Kulturschaffenden".LESEFÖRDERUNGZum Welttag des Buches am 23. April findet das erste bundesweite Leseclubfestival statt. 50 Autor*innen treffen in 50 Leseclubs auf maximal 20 Leser.BUCHBRANCHEEine gesetzliche Quote soll den Frauen-Anteil in Firmenvorständen stärken. Braucht die Buchbranche noch Nachhilfe in Sachen Geschlechtergerechtigkeit? Beiträge zur Debatte. Heute: Jana Stahl, 1. Vorsitzende der BücherFrauen.MEINUNGSFREIHEITWo früher ausschließlich im Feuilleton kritisiert und debattiert wurde, bewegt man sich inzwischen viel im digitalen Raum. Aber kann man die Qualität der Kritik daran festmachen, wo sie erscheint?DIGITALISIERUNGIn a Springer Nature survey on open access, the preference seemed to go to Gold Open Access. Steven Inchcoombe explains: We feel that gold open access is the only way to achieve real and meaningful open science."Nach Unstimmigkeiten über die Bezahlung von Medieninhalten haben Australien und Facebook sich letztlich doch geeinigt.Der Schriftsteller Timon Karl Kaleyta erhält die Auszeichnung der Stadt für seinen Roman "Die Geschichte eines einfachen Mannes."