Larmoyant, narzisstisch, zu bescheiden

Moin-Moin!

Montag, 22. Februar 2021 bm ) - Umgeblättert heute: Ungewöhnliche Kinderbücher dlf ) - Heute geht es in den Sonntagszeitungen um mehrere Themen, darunter neben der Coronakrise die transatlantischen Beziehungen und das australische Mediengesetz.Die Sonntagsfrage bb ) - "Larmoyant", "narzisstisch" oder nicht "bescheiden" genug - die Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert hat Verrisse aus jüngerer Zeit untersucht und kommt zu dem Schluss: Autorinnen werden anders besprochen als ihre männlichen Kollegen. (pqid ) - "In der Liebe allein ist der Gott, der die Haare auf dem Haupte zählt, Wahrheit und Realität." Ludwig Feuerbach)Im Salierverlag ist sein Buch, zur Geschichte des Materialismus, erschienen. Leider musste es Fragment bleiben. Alfred Schmidt ist 2012 verstorben. In diesem Jahr 2021 wäre er 90 Jahre alt geworden.<--- bestelllen bb ) - Die Corona-Pandemie ändert die Konsumgewohnheiten der Bevölkerung. Welche Produkte und Vertriebswege gerade jetzt profitieren können, wie sich das Konsumverhalten nach der Pandemie entwickeln wird, mit welchen großen Trends sich alle Händler*innen befassen sollten, erläutert Konsumforscherin Petra Süptitz, Director Marketing & Consumer Intelligence bei GfK.Berliner Bibliotheken haben wieder für Besucher geöffnet - doch wie genau läuft der Betrieb jetzt ab?Bibliotheken wollen E-Books direkt nach Erscheinen und nicht erst nach Monaten Wartezeit ankaufen dürfen und argumentieren mit dem Trend zum elektronischen Lesen. Verleger halten das für "geradezu infam" und rechnen vor, welche Folgen es für sie hätte.Bayerische Verlage, Buchhandlungen, Autorinnen und Autoren fordern in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder die Öffnung der Buchhandlungen.Picture books are often looked down upon - but neither kids nor their parents should move on from them.BUCHMESSEDie Verlagswelt reagiert größtenteils mit Schulterzucken auf die ungewisse Lage rund um die Buchmessen. Was sind die Gründe dafür?AUTORINNEN UND AUTORENAfter almost a year of lockdown, a lot of writers feel stultified, lamenting their lack of imagination after many drab days.Die Geschichte der Autorin Barbara Newhall Follett, die im Alter von 12 Jahren ihren ersten Roman veröffentlichte und im Jahr 1939 spurlos verschwand.AUSZEICHNUNGENAndreas Hollender, Stefanie Liebl und Andrea Röhrl von der Buchhandlung Bücherwurm in Regensburg arbeiten an innovativen Konzepten und Marketing sowohl online als auch offline. Sie sind beim Börsenblatt Young Excellence Award nominiert.