Hassreden im Netz

Moin-Moin!

Freitag, 19. Februar 2021BUCHHANDELVerlegerinnen und Verleger, Buchhandlungen, Schriftstellerinnen und Schriftsteller fordern in einem offenen Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, dass Buchläden wieder öffnen sollen.Die Filialisten Thalia, Hugendubel, Osiander, Weltbild und Lehmanns Media richten einen offenen Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags und kritisieren die Forderungen des dbv zum E-Lending.Amid the row between Facebook and the Australian government, the country's largest online book retailer "Booktopia" has its Facebook page erased.Thalia-Geschäftsführer Michael Busch kritisiert das Krisenmanagement der Bundesregierung: "Das Land hat keinen CEO, nur viele Häuptlinge, aber keinen, der das Land nach vorne bringt".Die Schweiz macht es vor und hat eine Öffnungsstrategie entwickelt: Der Einzelhandel soll ab 1. März wieder öffnen dürfen, weitere Maßnahmen sollen im Monatstakt folgen. Der Schweizer Bundesrat hat eine schrittweise Lockerung des Lockdowns beschlossen.A list of 50 great classic novels under 200 pages, from Fyodor Dostoevsky to Françoise Sagan.RECHTLICHES UND POLITIKNach der Inhaftierung des katalanischen Rappers Pablo Hasél kam es in Spanien zu heftigen Protesten. Künstler und Intellektuelle sehen ihre Meinungsfreiheit in Gefahr.VERANSTALTUNGENDie Leipziger Buchmesse 2021 findet nicht statt. Um Lesefans und Kreativen einen Ersatz zu bieten, starten MDR und ARD unter dem Hashtag #WirSindBuchmesse ein "pandemiegerechtes Ersatzprogramm".DIGITALISIERUNGBuchclubs für Genres, bestimmte Themen und von Prominenten: Online-Literaturkreise boomen in Corona-Zeiten.AUSZEICHNUNGENThe "outstanding" longlist for UK's most prestigious children's books prize, the Carnegie medal, with novels exploring loss, grief and mental wellbeing. bm ) - Offener Brief der EK/servicegroup an Altmaier: "Warum bleiben Discounter und Drogerien geöffnet, der inhabergeführte Fachhandel jedoch nicht?" bm ) - "Wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir etwas zum Lachen?" dlfk ) - Die US-Künstlerin Jenny Odell kritisiert, dass soziale Medien zu viel Aufmerksamkeit beanspruchen. Wie man dem entkommt, verrät sie in ihrem Buch "Nichts tun". Mit ihrem Ansatz will sie die Menschen wieder im realen Raum verwurzeln.<--- bestellen