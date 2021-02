Digitalisierung & Monopole

Moin-Moin!

Donnerstag, 18. Februar 2021 dm ) - Umgeblättert heute: Ein "wildes" RomandebütBUCHHANDELDer finnische Buchmarkt konnte 2020 ein ordentliches Plus bei Büchern und vor allem ein starkes Wachstum bei Hörbüchern verzeichnen. Letzteres treibt die Verlagsfusionen voran.Buchhändlerin Britta Maschek fordert die Öffnung des Einzelhandels - oder ein Verbot für den Verkauf branchenfremder Artikel in den Supermärkten.Sales figures in December were higher than in the previous month of November. Compared to December 2019, however, the loss is still at 15.2%.VERLAGEIm Herbst 2021 wird das letzte Programm des Hummelburg Verlags erscheinen: Das Imprint der Ravensburger Verlag GmbH wird zum 30. April eingestellt.Aufgrund von Lizenzfragen ist die Auslieferung eines neuen "Tim und Struppi" Abenteuers vorerst ausgesetzt.RECHTLICHES & POLITIKIn Australien sollen Digitalunternehmen wie Google und Facebook künftig zahlen, wenn sie journalistische Inhalte anzeigen. Google stimmt dem zu, doch Facebook blockiert aus Protest Inhalte.AUTORINNEN UND AUTORENDie 17-jährige Tamara Glück nutzte die zusätzliche Zeit im Home Schooling während der Matura-Vorbereitung um ihren ersten Roman zu schreiben - der sogar schon einen Verlag gefunden hat.DIGITALISIERUNGDie Zeitfracht GmbH und die Druckereigruppe CPI Germany schließen eine umfassende strategische Partnerschaft. Ziel ist es, die Print on Demand (PoD)-Aktivitäten bei Zeitfracht "mit hoher Priorität" auszubauen.AUSZEICHNUNGEN & PREISEKriterium für den neuen Nannen-Preis sei ein erhöhter Anteil an selbst Erlebtem. Aber wer überprüft das? Ein Kommentar von Claudius Seidl. dlfk ) - Warum die Analysen von früher so aktuell sind dlfk ) - Wer die Klimawende will, muss in grüne Technik investieren. Über diese Einsicht hat Microsoft-Gründer Bill Gates ein Buch verfasst: "Wie wir die Klimakatastrophe verhindern". Der Physiker Falko Ueckerdt lobt es. dlfk ) - Die Erzählungen von Denis Osokin verbinden pagane Welt und deprimierende russische Gegenwart. Volkskulturen und Mythen fließen mit ein. Es entstehen atmosphärisch eigentümliche Landschafts- und Menschenschilderungen mit märchenhaften Zügen. dlfk ) - Schnitzel mit Pommes oder einfach nur Kaffee - und weg. Das dürften viele Menschen heutzutage mit Autobahnraststätten in Verbindung bringen. Dabei bieten diese so viel mehr, wie der Autor Florian Werner herausgefunden hat.