Missverständlich

Buchcharts

BUCHHANDELBritta Maschek, Geschäftsführerin einer Hamburger Buchhandlung, kritisiert, dass Buchhandlungen geschlossen bleiben müssen, während Buchabteilungen in Supermärkten immer größer würden.RECHTLICHES UND POLITIKBeim Corona-Gipfel von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und 40 Wirtschäftsverbänden hat man sich darauf verständigt, dass die Umsatzgrenze von 750 Millionen Euro für Hilfszahlungen an Unternehmen gestrichen werden soll. Zudem soll es nachvollziehbare Öffnungskritierien für Einzelhandel, Hotels und Gastronomie geben.VERANSTALTUNGENKanada, Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2020, bringt in diesem Jahr eine große Vielfalt an Büchern auf den deutschen Markt.VERLAGEEin Band der Kinderbuchreihe "Conni" zur Corona-Pandemie ist ins Visier hetzender Corona-Leugner geraten. Die Macher des Buchs lassen sich davon nicht beeindrucken.AUSZEICHNUNGENDer Evangelische Buchpreis 2021 geht an Autorin Iris Wolff für ihren Roman "Die Unschärfe der Welt".UK Society of Authors announces the winners of its translation prize.AUTORINNEN UND AUTORENWriters, poets, translators, and academics pick 100 books from Eastern Europe, Russia, and Central Asia, building a list of a great literature often underrepresented.Nachruf auf die Autorin, Übersetzerin und Lektorin Maria Dessauer, die im Alter von 100 Jahren gestorben ist.Star-Regisseur Quentin Tarantino veröffentlicht seinen ersten Roman, eine Fortschreibung und Vorgeschichte seines Films "Es war einmal in Hollywood".Thomas Bernhard wasn't exactly fond of many of the awards he received. Here's what he had to say about them. bb ) - Mit "Ostfriesenzorn" setzt sich Wolf sofort an die Spitze der Belletristik-Liste (TB) - beim Hardcover schlägt Rossmanns "Oktopus" zurück. Höchste Neueinsteigerin ist dort eine südkoreanische Autorin mit einem bemerkenswerten Roman über Frauenrollen in der Gesellschaft. Beim Sachbuch (Taschenbuch) schießt ein Titel über Corona-Impfsoffe von Null auf Platz 1. Einblicke in die aktuellen Wochencharts auf Börsenblatt online.