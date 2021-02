Während wir wedeln

Moin-Moin!

Dienstag, 16. Februar 2021 dlf ) - Themen sind die deutschen Grenzkontrollen und der von Bundeswirtschaftsminister Altmaier einberufene Wirtschaftsgipfel. Zudem geht es um die von dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Hofreiter entfachte Diskussion über Einfamilienhäuser. dlf ) - Die "SZ" stellt bei einer Rückschau in die Cholerazeit des 19. Jahrhunderts eine Parallele zu heute fest: Auch damals wusste man, die Pandemie folge der Zirkulation der Waren und Menschen und zeige damit die Kehrseite der Industrialisierung. dlfk ) - Unpolitisch, bunt, unverfänglich: So inszenieren sich die neuen chinesischen Kulturexporte, etwa Videospiele wie Genshin Impact, und begeistern damit junge Leute. Doch eigentlich geht es dabei vor allem um Imagepflege Chinas - und um Einfluss. dlfk ) - In rötlichen Gewändern tanzten sie durch Köln oder Berlin. Vor gut 40 Jahren zog der indische Guru Bhagwan auch in Deutschland viele junge Menschen an. In einer Doku im Ersten erzählen sie von der Faszination und von den Abgründen der Sekte. dlfk ) - Nichts darf bleiben, wie es ist: Der Transformationsberater Hans Rusinek attestiert der Gesellschaft ein fast religiöses Verhältnis zum Wandel. Dabei wird fast nie hinterfragt, ob das, was vorher war, auch wirklich änderungsbedürftig ist. dlf ) - Beck-Verlag bittet um Entschuldigung - Interessen ausloten.Ansichten vertreten.Verantwortung übernehmen. Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften e.V. c/o Universität Hamburg, FSR Rechtswissenschaften| Rothenbaumchaussee 33 | 20148 Hamburghttps://bundesfachschaft.de | info@bundesfachschaft.de Pressemitteilung zur Veröffentlichung des Artikels von Prof. Dr. Zuck in der NZA 2021, 166 dlfk ) - Geschlossene Restaurants, kein Theater, keine Arbeit im Büro: Viele Gründe, in der Stadt zu wohnen, sind im Lockdown hinfällig geworden. Und so zieht es derzeit viele Großstädter aufs Land. Möglichst nah an der Stadt soll es für viele dennoch sein. dlfk ) - Anfangs reagierte Kalifornien schneller als andere US-Bundesstaaten auf die Pandemie und fuhr das öffentliche Leben komplett herunter. Doch dann schnellten die Infektionszahlen wieder in die Höhe: auf über drei Millionen. Wie konnte das passieren?