Buch x Video x E-Learning

Montag, 15. Februar 2021BUCHHANDELIm Interview berichtet Buchhändlerin Ursula Gräbe von der Buchhandlung Leseinsel im bayerischen Ebern, wie sie sich und ihr Team fit für Facebook, Instagram und Co. macht und damit ihre Umsätze steigert.Ab dem 22. Februar wollen Berlins öffentliche Bibliotheken den Ausleihbetrieb wieder aufnehmen - darüber hinaus ist aber weiterhin kein Aufenthalt in den Bibliotheken möglich.The story of how Frugal Bookstore, Boston's only Black-owned bookstore, went viral during the Black Lives Matter protests last summer.Late show host Stephen Colbert helps out small indie bookstore from North Carolina with a "high-octane Super Sunday ad" featuring Tom Hanks.VERLAGEFor his 60th birthday, a look at the astonishing career of Benedikt Taschen, from comics to art books.Der Buchverlag für die Frau aus Leipzig feiert in diesem Jahr 75. Geburtstag. Welche Aktionen geplant sind und wie stark der einstige Vorzeigeverlag der DDR regional geprägt ist, erklärt Lutz Gebhardt, Geschäftsführer der Verlagsgruppe grünes herz, zu der der Buchverlag für die Frau gehört.RECHTLICHES UND POLITIKIn Indien streitet sich die Regierung mit Twitter, weil der Konzern Löschanordnungen nicht nachgekommen ist. Was bedeutet das für die Konten von Journalisten und Aktivisten?Die polnische Regierung geht systematisch gegen die Pressefreiheit vor. Staatliche Übernahmen und eine geplante Sondersteuer bedrohen unabhängige Medien im Land.DIGITALISIERUNGEine neue Initiative bietet digitale Lesewerkstätten für Schulen: Kinder und Jugendliche können interaktiv und kollaborativ mit Büchern arbeiten, selbst im Homeschooling oder im Wechselmodell.AUTORINNEN UND AUTORENBestseller-Autor Jan Weiler im Interview: Wie es ihm nach seiner eigenen Corona-Erkrankung geht, wie sich die Pandemie auf sein Leben als Kreativer auswirkt und warum ihn das "Rumeiern der Politik" in Bezug auf die Impfung stört. dlfk ) - Anlässlich des 90. Geburtstags von Thomas Bernhard wird in Frankfurt am Main dessen Stück "Theatermacher" geprobt. Nicht allein, weil es darin um Isolation gehe, passe es in die Zeit der Pandemie, sagt der Schauspieler Wolfram Koch.