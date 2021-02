Fiktive Anschuldigungen

BUCHHANDELIm September hat Fadi Abdelnour die arabische Buchhandlung Khanaljanur in Berlin eröffnet. Warum der Bedarf an arabischer Literatur so groß ist und wer bei ihm einkauft, erzählt der der Buchhändler und Grafiker in der Sonntagsfrage.In Home-Office-Zeiten sind Bücher als Hintergrundschmuck beliebt. Einige Händler spezialisieren sich bereits darauf.<--- abb. Vintage extrem: Mit der Bibliothek des Kunst- und Architekturhistorikers Werner Oechslin in Einsiedeln könnte man richtig Eindruck machen. Sie umfasst 50 000 Bücher aus der Zeit der Renaissance und des Barock.Michigan bookstore launches online promotion with a Blind-Date-with-a-Book format for Valentine's Day.VERLAGEDer neue Ecco Verlag aus Hamburg, der nur Autorinnen verlegt und auch nur Frauen beschäftigt, startet im März sein Programm.RECHTLICHES UND POLITIKEin türkisches Gericht hat die Freilassung des seit 2017 inhaftierten Geschäftsmanns und Menschenrechtlers Osman Kavala abgelehnt und entschieden, die beiden Verfahren gegen ihn zusammenzulegen.Ein Nachruf auf den libanesischen Verleger und Publizisten Lokman Slim, der am vergangenen Donnerstag tot im Südlibanon aufgefunden wurde - ermordet durch mehrere Schüsse in den Kopf.