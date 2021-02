Postkarten über die Endlichkeit

Freitag, 5. Februar 2021 dlfk ) - Tim MacGabhann springt mit "Der erste Tote" von Platz vier auf eins in unserer Krimibestenliste. Stephen Hunters "Im Visier des Snipers" ist der erste Neuling. Das Buch um Ex-Marine Bob Lee Swagger und einen weiteren Scharfschützen belegt Rang fünf.BUCHHANDELZeitfracht kann neuer Mehrheitsgesellschafter beim Rackjobber BuchPartner in Darmstadt werden. Das Bundeskartellamt hat dies jetzt genehmigt.Kolumnistin Martina Bergmann gewinnt zunehmend den Eindruck, Politiker und Verwaltungsleute würden Corona aussitzen. "Warten, dass die Inzidenzen sinken, dass der Frühling kommt ist gefährlich", meint die Buchhändlerin und Verlegerin aus Borgholzhausen.Alexander Losse, Geschäftsführer der Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim, über seine Arbeit: Social-Media-Aktivitäten, Gesänge von Hölderlin und den Stadtschreiberpreis.UK book chain Waterstones reacts to petition, claims paying furloughed staff minimum wage "would not be prudent".RECHTLICHES UND POLITIKDas Corona-Hilfspaket Neustart Kultur wird um eine weitere Milliarde Euro aufgestockt, um Künstlerinnen und Künstlern weiter durch die schwierige Zeit zu helfen.Der Börsenverein begrüßt die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Urheberrecht, sieht aber Verbesserungspotenzial. Die Stellungnahme im Wortlaut.Die Bundesregierung hätte bei der Umsetzung der EU-Urheberrechtslinie mehr Ambition zeigen sollen. So bleiben viele Kritikpunkte - der größte von diesen: das alte Streitthema der Uploadfilter.DIGITALISIERUNGIn der Corona-Zeit sind gleich mehrere Podcasts entstanden, die sich mit Kinder- und Jugendliteratur beschäftigen. Lohnen sie sich?Die Frage "Wie wollen wir leben?" ist drängender denn je. Welche Denkanstöße dazu in Frühjahrsnovitäten zu finden sind, zeigen wir in einer Folge, die auch Anregung für einen Büchertisch sein kann. Die heutige Antwort kommt von Digitalisierungsexperte Robert Jacobi (Murmann).AUTORINNEN UND AUTORENSherlock Holmes, one of the world's most popular literary characters, has been endlessly rewritten by many authors - some of which remains contested.