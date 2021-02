Der Theatermacher mit der Geisteskappe

40. Tag des Jahres, 737.832. der Zeitrechnung bm ) - "Ein starker Stoff, der nach seiner Verfilmung schreit"Wie werden Schüler zu Lesern? faz ) - Lässt sich die "Flow"-Theorie aufs Lesen übertragen - und was ließe sich von ihr für die Motivation von Jugendlichen lernen? Interview mit der Psychologin Birte Thissen über Voraussetzungen der Leselust. dlfk ) - Das Geschäft mit der Verbesserung des eigenen Körpers und Geistes blüht. Dabei kann die Gemeinschaft allerdings schnell aus dem Blick geraten, warnt der Philosoph Krisha Kops. Drohen wir alle, selbstoptimierte Narzissten zu werden? dlfk ) - Keine Vorstellungen im Theater, kein Besuch im Museum, kein Film im Kino: Seit 100 Tagen sind diese Räume in Deutschland geschlossen. Das ist ein Notstand, meint der Historiker René Schlott, denn Kunst und Kultur müsse man mit allen Sinnen erleben. dlfk ) - Die Mutter ist in der ersten Corona-Welle gestorben. Schreibend setzt sich Thea Dorns Erzählerin mit der eigenen Trauer auseinander. Zugleich ist "Trost. Briefe an Max" eine scharfsinnige Polemik, Kulturkritik und ein Pamphlet in einem.<--- bestellen dlfk ) - Lange lagerten sie in einem Schrank in Leipzig, die Abschlussarbeiten am Literaturinstitut "Johannes R. Becher". Die Forschung machte sie zugänglich. Die Texte der angehenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller der DDR sind nun auch im Netz nachzulesen. dlfk ) - Vor 25 Jahren produzierten Cave und die Bad Seeds ein Album, auf dem viel Blut floss und das bisweilen dennoch zuckersüß klang. "Murder Ballads" war kommerziell ein Riesenerfolg und künstlerisch ein Wagnis, meint unsere Kritikerin Juliane Reil.Ein Seemann, Verrat und das Meer dlfk ) - Die Wiener Staatsoper brachte Hans Werner Henzes "Das verratene Meer" heraus. Für das Radiopublikum durften ein großes Orchester und acht Gesangspartner zusammentreffen. Simone Young dirigierte die Adaption des analytisch-brutalen Romans von Yukio Mishima. dlfk ) - "Polizei, Gefängnisse, Flüchtlingslager - abschaffen!", eine zentrale Forderung der Black-Lives-Matter-Bewegung, die nicht nur in den USA diskutiert und mancherorts sogar umgesetzt wird. Was steckt dahinter? Und kann das funktionieren?