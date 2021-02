Globalisierung der Bilder

Donnerstag, 4. Februar 2021Die heutige internationale Presseschau dlf ) - Ein Thema ist die Bildung einer Expertenregierung unter dem früheren EZB-Chef Draghi in Italien. Außerdem geht es um den Militärputsch in Myanmar und um den Fall Nawalny in Russland. faz ) - Der Ethikrat spricht sich dagegen aus, dass staatliche Freiheitsbeschränkungen zum aktuellen Zeitpunkt individuell zurückgenommen werden. Sobald dem Gesundheitssystem kein Kollaps mehr drohe, müssten die Einschränkungen für alle aufgehoben werden.(fa z ) - Die Bundesregierung setzt die umstrittene Urheberrechtsreform in deutsches Recht um - und weicht dabei von den europäischen Vorgaben ab. Was bedeutet das für die Nutzer? turi2 ) - Lob und Kritik von Verbänden. faz ) Ohne Papier, dafür Online-Verfahren und mehr Videotechnik: Eine Arbeitsgruppe von Richtern aus ganz Deutschland will die Zivilprozesse modernisieren. Unterstützung kommt aus den Bundesländern, die Gesetze muss aber der Bund ändern. dlfk ) - Das Gendersternchen erhitzt die Gemüter. Die einen können sich damit einfach nicht anfreunden und sehen darin einen Anschlag auf die deutsche Sprache. Für andere ist es ein Gerechtigkeit stiftendes Instrument und beeinflusst Denken und Handeln. bm ) - ... auf Ende April, aber vermutlich hat sie noch nicht einmal begonnen" - "Wahrscheinlich ist das Ganze ein Placebo, das nur ein Stillhalten der Branche bewirken soll. Und sie hält dozil still" em ) - Ungeachtet der anhaltenden Pandemie gehen Führungskräfte im digitalen Journalismus weltweit mit Zuversicht ans Werk. 73 Prozent sehen im laufenden Jahr gute Chancen für ihr Unternehmen. Das geht aus der jüngsten Umfrage des Reuters Institute for the Study of Journalism an der Universität Oxford hervor. Das Institut hat im Dezember vergangenen Jahres insgesamt 234 Chefredakteure, andere leitende Journalisten und hochrangige Medienmanager aus 43 Ländern nach Plänen und Prognosen für 2021 befragt. faz ) - Die Streamingplattform wird immer größer, immer mächtiger, bald wird sie Hollywood übertreffen. Liegt es daran, dass Netflix seine Zuschauer so genau beobachtet? Und welche Rolle spielen die Algorithmen? faz ) - Jeff Bezos geht auf der Höhe seines Erfolg. Nun steuert der Mann, den man früher als "Schatten" des Gründers bezeichnete, die Geschicke bei Amazon: Andy Jassy könnte die Geschäfte des Online-Händlers in eine andere Richtung lenken. faz ) - In einem Expertengespräch zu den Hohenzollern ergreift keiner der Teilnehmer für das Königshaus Partei. Zudem zeichnet sich ab, dass eine gerichtliche Klärung aller Ansprüche der Familie an den deutschen Staat immer wahrscheinlicher wird. faz ) - Friedrich Ebert übernahm Verantwortung, als Deutschland am Boden lag. Seine Gegner "dankten" es ihm mit wüster Hetze. Auch heute erinnert manches, was im Netz gesagt wird, an Eberts Zeiten. Ein Gastbeitrag. fk ) Wie es ihnen damit geht, was das Auftrittsverbot mit ihrer Kreativität macht und warum es wichtig ist, dass bekannte Musiker wie Till Brönner die Politik aufmischen, dazu antwortet Schlagzeugerin Imogen Gleichauf, Bandmitglied der ersten Stunde. radio ) - Deutscher Pop auf Englisch - muss das denn so unbeholfen klingen? Wie es The Notwist, Tocotronic, Die Heiterkeit und Chuckamuck mit sprachlichem Selbstverständnis halten.