Plansprachen & deren Erfinder

Song des Tages

Mittwoch, 3. Februar 2021(d lf ) - Kommentiert wird das Urteil gegen den russischen Oppositionspolitiker Nawalny. Zudem geht es nach dem Impfgipfel um die Politik der Bundesregierung in der Coronakrise. Weiteres Thema: Die vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesene Klage wegen fehlender Geschlechterparität im Bundestag.Abgang nach 27 Jahren t-o ) - Der Amazon-Gründer Jeff Bezos hat angekündigt, dass er noch in diesem Jahr von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender zurücktritt. Eine Ära endet mit dem Abgang allerdings nicht . dlfk-audio 7:11 min ) - vorgestelllt von Carsten Beyer