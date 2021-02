Dienstag, 2. Februar 2021(d lfk ) - Die "Süddeutsche" kümmert sich noch einmal um die Kostüm-Soap "Bridgerton". Diese sei die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, verkündet das Blatt euphorisch - und das liege nicht nur an den Bettszenen. faz ) - Eine deutschsprachige (faz) - Plattform könnte dem etwas entgegensetzen. Warum gibt es sie nicht? pte ) - 14,356 Mio Zuschauer täglich - tagesschau um 20 Uhr mit der höchsten Sehbeteiligung turi2 ) - Probieren geht über Studieren: Lars Haider, Chefredakteur des "Hamburger Abendblatt", ermuntert seine Kolleg*innen, neue journalistische Formen auszuprobieren. Interviews seien z.B. durch Podcasts viel authentischer als in der klassischen Form, schreibt er in seinem Gastbeitrag für die turi2 edition #13. Sie können den Beitrag kostenloses E-Paper lesen oder gedruckt bestellen. radio ) - Einsamkeit: Das ist ein Gefühl, das in der Krise der letzten Monate viele Menschen ergriffen hat. Isolation: Das ist der Zustand, der das gesellschaftliche Leben regiert. Müssen wir Angst davor haben? Muss dieser Zustand uns quälen? Oder können wir Einsamkeit und Isolation nicht auch genießen? Von Jens BalzerSchneller Schlau faz ) - Google, Apple, Amazon und Facebook sind in Amerika entstanden. Europa sollte die Gründe dafür kennen und gegensteuern.So lief der erste turi2 Clubraum turi2 ) - Full House im Clubhouse: Dass die gehypte Plattform ein großes Experimentier-Labor für das Medien- und Kommunikationspersonal ist, darüber sind sich in der ersten Ausgabe des turi2 Clubraums alle Podiums-Gäste einig - im Gespräch vor über 700 Gästen. szm ) - Manche schwören drauf, andere kommen danach nicht mehr auf die Beine: Ein erholsamer Mittagsschlaf ist eine Kunst. Die Schlafforscherin Susanne Diekelmann verrät, wie lange und tief das Nickerchen sein sollte - und wann man darauf besser verzichtet. nt ) - Viele Menschen würden sich nie als Rassist*innen bezeichnen, verwenden aber diskriminierende Sprache. Zuletzt sorgten so die Gäste der WDR-Sendung Die letzte Instanz für einen Shitstorm. Die Hauptschuld an der Skandal-Sendung trifft aber andere, schreibt Janis El-Bira.Anmoderation: Viele Menschen würden sich nie als Rassist*innen bezeichnen, verwenden aber diskriminierende Sprache. Zuletzt sorgten so die Gäste der WDR-Sendung Die letzte Instanz für einen Shitstorm. Die Hauptschuld an der Skandal-Sendung trifft aber andere ... pte ) - Wissenschaftler des Pacific Northwest National Laboratory detaktieren selbst winzigste Spuren br2 ) - "Wanted Dead or Alive" - solch harsche Steckbriefe kennt man aus den klassischen Western. Da werden ganz harte Jungs gesucht. So schlimm steht es um den deutschen Bildungsbürger sicher nicht. Doch wer möchte noch "Bildungsbürger" genannt werden? Wer braucht ihn noch? Welche Funktion füllt er aus? Ist er also tot oder doch lebendig? Von Andreas Trojan br2 ) - Über die Macht der Sprache zu sprechen ist heute, da alles in Beruf, Politik und Werbung Sprache ist, kein großes Problem. Andererseits: Weil sie so mächtig geworden ist, produziert sie nicht nur Information, sondern auch Desinformation (Stichwort: fake news), ist nicht nur Kommunikation, sondern auch der Originalschauplatz von Manipulation und Konfrontation, hat nicht nur Macht, sondern fühlt sich gerne auch ohnmächtig. Von Thomas Kernert dlfk ) - Das Gendersternchen erhitzt die Gemüter. Die einen können sich damit einfach nicht anfreunden und sehen darin einen Anschlag auf die deutsche Sprache. Für andere ist es ein Gerechtigkeit stiftendes Instrument, das Denken und Handeln beeinflusst. dllfk ) - Giacomo Puccinis "La Bohème", eine der meistgespielten Opern aller Zeiten, rührt weiterhin zu Tränen. Ganz anders bei der Uraufführung am 1. Februar 1896: Sie war ein krachender Misserfolg. Die Musik und der Stoff, die bitter-süße Liebe des Dichters Rodolfo und der Näherin Mimi, galten als empörend vulgär.