Heute schon "gepitcht"?

Die internationale Presseschau

Montag, 1. Februar 2021 dlf ) - Auf einem sogenannten "Impf-Gipfel" wollen Bund, Länder und Pharmaindustrie über die Impfstoff-Produktion und -Verteilung sprechen. Außerdem bewerten die Zeitungen die politische Situation in Russland, nachdem erneut zehntausende Menschen gegen Präsident Putin demonstrierten. dlf ) - Im Mittelpunkt stehen die Proteste in Russland von Anhängern des Oppositionspolitikers Nawalny. Ein weiteres Thema sind die Verstimmungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien wegen der Lieferung von Corona-Impfstoff. dlfk ) - Der Philosoph Jörg Phil Friedrich glaubt, dass wir unser Verständnis von Urlaub überdenken müssen. Fernreisen und Massentourismus haben ausgedient, um die Lust nach Außergewöhnlichem zu stillen. Der Urlaub der Zukunft ist lokal und genügsam. dlfk ) - Trotz der arabisch-israelischen Annäherung hetzten zahlreiche arabische Intellektuelle immer noch gegen Israel, beklagt der Schriftsteller Najem Wali. Der Islamwissenschaftler Stefan Weidner sagt, viele stünden unter dem Druck ihrer Regime. dlfk ) - Auch in Frankreich sind die Theater wegen der Pandemie geschlossen. Trotzdem öffneten am Samstag viele Häuser für eine Stunde ihre Türen. Was dahinter steckt, erklärt unser Theaterkritiker Eberhard Spreng. dlfk ) - Hao Wu hat von New York die Arbeit an der Dokumentation "76 Days" über das Leben und Sterben im abgeriegelten Wuhan gestartet. Zwei Co-Regisseure filmten vor Ort und sind sogar in Hospitäler hineingekommen. Einer will aus Furcht nicht genannt werden. dlfk ) - Am 31. Januar 1995 bewilligte Bill Clinton 20 Milliarden US-Dollar zur Bewältigung der sogenannten Tequila-Krise in Mexiko. Wir nehmen das zum Anlass, in dieser Rätselausgabe verschiedenen Nationalgetränken musikalisch nachzuspüren. dlfk ) - Seine musikalischen Ideen waren visionär. Zum 20. Todestag von Iannis Xenakis am 4. Februar 2021 erinnern wir an den griechischen Komponisten. dlfk ) - Sie prophezeite den Sieg der Nationalsozialisten, erlebte die Gräuel des Spanischen Bürgerkriegs und schuftete in der Fabrik, um die Not der Arbeiter zu verstehen. Simone Weil ging für Ideale über Grenzen. Sie hätte uns gerade heute viel zu sagen. dlfk ) - Corona macht die Reichen reicher und die Armen ärmer, berichtete diese Woche die Hilfsorganisation Oxfam. Inwiefern das auch mit unserer Vorstellung von Normalität zu tun hat, kommentiert unsere Redakteurin Catherine Newmark. fk ) - Es ist kein Leidensprotokoll, sondern eine autobiographisch unterfütterte Migrationsgeschichte, die sich aus Mosaiksteinen von Einzelmotiven zusammensetzt. Das Vehikel in dem Buch "Das Paprikaraumschiff" von Sigrid Katharina Eismann ist die Sprache, ihre Verwandlung und ihr Sinneswandel. Die Bewegung durch Zeit, Raum und regionale Idiome ist das poetische Spiel einer Wortkünstlerin, findet Susanne Konrad. sz ) - In der deutschen Wirtschaft wird Kauderwelsch gesprochen - ein Mix aus Anglizismen und pseudo-philosophischen Plattitüden. Unternehmensberater prägen die Moden. Doch ein Manager hält dagegen turi2 ) - Der Zwang, wo möglich Home-Office zu ermöglichen, wird kaum überprüft, schreibt Christine Haas in der "Welt". Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein wollen zunächst nur Beschwerden überprüfen und abwarten. In Sachsen hält man stichprobenartige Kontrollen gar für "wenig zielführend". faz ) - Neue Zollformalitäten und Bürokratie machen dem deutsch-britischen Handel zu schaffen. Viele Unternehmen stöhnen und verzichten auf Lieferungen - so auch viele Läden mit deutschen Delikatessen. Von Philip Plickert dlfk ) - Ein großer, spätromantischer Klangstrom, ruhig dahinfließend, aber komplex und mehrdeutig komponiert: Franz Schmidts Vierte Sinfonie ist ein Rätsel. Im Konzert ist sie recht selten zu hören, allerdings gibt es etliche prominent besetzte Einspielungen.