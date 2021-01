Beschleunigte Transformation          

Freitag, 29. Januar 2021 dlfk ) - In den Zeitungskommentaren gibt es heute zwei große Themen: den Streit um die Impflieferungen an die EU-Staaten und das Urteil im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. dlfk ) - Das oberösterreichische Dorf Fucking hatte genug von Spott und Hohn und hat sich in Fugging umbenannt. Davon berichtet die "FAZ" und präsentiert noch mehr Beispiele aus der Vexierwelt des Geschlechtlichen. dlfk ) - Wir haben alle Vorurteile. Für queere Menschen und People of Colour sind sie aber oft auch mit Diskriminierung und Gewalterfahrungen verbunden. Die gute Nachricht: Jeder und jede kann etwas dagegen tun. dlfk ) - Das Video "Palast für Putin" von Kreml-Kritiker Nawalny wurde nicht nur knapp 100 Millionen Mal geklickt, sondern brachte auch Zehntausende auf die Straßen. Warum löst es gerade jetzt so viel aus? Er ist nicht der Erste, der über Korruption berichtet. dlfk ) - Nun ist sie da: die Generation Woke. Jene jungen Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die drängenden Fragen der Zeit gelöst werden. Doch wer ihnen vorwerfe, ironiefrei zu diskutieren, vergesse die Umstände, findet die Journalistin Alice Hasters.(d lfk ) - Die Mutter stirbt jung, der Sohn sucht Trost: im Tagebuchschreiben, im Lesen, im Glauben. 20 Jahre später beginnt er, jeden Morgen ihm wichtige Textstellen aus Büchern abzuschreiben. Autor und Theologe Joachim Hake auf der Suche nach Halt und Erkenntnis. dlfk ) - Der meistbesprochene Auftritt bei US-Präsident Bidens Inauguration war der einer Poetin: Amanda Gorman. Welche Kraft hat Lyrik eigentlich in unserer Gesellschaft? dw ) - Seit Monaten protestieren Hunderttausende gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Seine Strategie: Aussitzen, die Sicherheitskräfte prügeln lassen - und die Presse verfolgt bb ) - Nach Corona wird unsere Arbeitswelt eine andere sein als vorher. Sagen alle. Aber in welcher Weise anders? Darauf antwortet ein White Paper des Börsenblatts in Kooperation mit der IG Digital im Börsenverein. dlfk ) - Musik zu Hause statt Live-Event: Der Klavierbauer C. Bechstein verzeichnet im Lockdown eine steigende Nachfrage. Manche sehen schon eine Renaissance der Hausmusik - und viele eine positive Wirkung auf die mentale Gesundheit.