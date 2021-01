"Thomas Mann mit Loriot überblendet"

Mittwoch, 27. Januar 2021 bm ) - Umgeblättert heute: "Der WDR streicht seine Literatur-Rezensionen zusammen"A bookstore in Seattle has now arranged its shelves not by the usual standards, such as genre or alphabet - but by emotions.Der Börsenverein und die Kurt Wolff Stiftung reagieren entsetzt auf die geplante Einstellung von Literatursendungen im WDR.Je enger die Betrachtung von Literatur, desto konzentrierter sei der Blick auf bekanntere Werke - damit fallen nicht nur unbekanntere Bücher weg, sondern auch Meinungen und Stimmen.Die Schriftstellerin Kathrin Röggla kritisiert die geplante Einstellung der Buchkritik des WDR 3: Literatur brauche diese Bühne um sichtbar zu sein und die Diversität erhalten zu können. Der Bildungsauftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten ließen sich mit so einer Maßnahme ebenfalls nicht vereinbaren.Der schwedische Dramatiker verstarb mit 76 Jahren. Sein Verlag würdigt ihn als "einer der Größten unserer Zeit".Eine Studie beziffert erstmals den Verlust der Kulturbranche in Europa mit 199 Milliarden Euro.Im vergangenen Jahr war der Onlinehandel der Gewinner: Zum normalen E-Commerce kam noch eine gesteigerte Nachfrage nach Produkten und Lebensmitteln des täglichen Bedarfs.Pessoa, Saramago und Antunes haben die portugiesische Literatur nach Deutschland gebracht. Als Gastland der Leipziger Buchmesse will Portugal eine neue Generation portugiesisch-sprachiger Autor*innen vorstellen.Der Börsenverein hat den evangelischen Theologen Peter Dabrock in den Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels berufen. Er tritt die Nachfolge von Karl-Josef Kuschel an.The authors' associations demand stricter rules for the return of Audible's audiobooks for users and criticise Audible's offer of a return period for audiobooks of one week - a maximum of 48 hours had been demanded. (dlfk ) - Michael Laages im Gespräch mit Marietta SchwarzDer schwedische Dramatiker und Schriftsteller Lars Norén ist im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Er war ein außerordentliches Phänomen in der Kulturszene, sagt Theaterkritiker Michael Laages. bb ) - Delia Owens springt mit der Taschenbuch-Ausgabe ihres Bestsellers "Der Gesang der Flusskrebse" sofort an die Spitze der Charts. Die erste deutschsprachige Biografie von US-Vizepräsidentin Kamala Harris platziert sich neu beim Sachbuch. Einblicke in unsere aktuellen Wochencharts.<--- bestellen