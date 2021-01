Kulturwatt & Zombie-Kapitalismus

Donnerstag, 28. Januar 2021 dlfk ) - Maria Popova springt mit "Findungen" gleich an die Spitze der neuen Sachbuchbestenliste. Ihre These: Neues entsteht, wenn sich Menschen mit unterschiedlichen Ideen zufällig begegnen. Julian Barnes auf Rang drei schreibt über einen Arzt, der Oscar Wilde, Maupassant und Proust kannte.<--- bestellen dlfk ) - In Syrien hat Ahmad Katlesh sein erstes Buch veröffentlicht, inzwischen lebt er in Deutschland. 2015 gründete er "Tiklam", eine Onlineplattform für arabische Literatur. Jetzt bringt der 32-Jährige einen Gedichtband auf Deutsch heraus.<--- bestellen (d lfk ) - Waffen-, Drogen- und Mädchenhändler Ralph Krass ist ein Machtmensch par excellence. Marin Mosebachs "Krass" schildert einen faszinierenden dionysischen Charakter, der selbst nach seinem Absturz von unerschütterlichem Selbstvertrauen durchdrungen ist.<--- bestellen dlfk ) - Die 72-jährige Vesta lebt abgeschieden am Waldrand. Als sie auf einem Spaziergang einen mysteriösen Zettel findet, imaginiert sie Ermittlungen zu einem vermeintlichen Mordfall. Gekonnt spielt Ottessa Moshfegh mit Versatzstücken populärer Krimis.BUCHHANDELIn the U.K. and Ireland, print book sales were significantly higher than expected for the last year.The Ukrainian book industry is struggling with the effects of the pandemic - even with state support.Der zweite Lockdown trifft den Buchhandel hart: Auch wenn die Menschen sich mit Büchern vom Alltag ablenken, müssen kreative Geschäftsideen her.VERLAGEHoltzbrinck verschmilzt den Argon Verlag mit der Produktionsfirma AVE Publishing zur Argon Verlag AVE GmbH. Ziel: Mehr Multimediainhalte für alle Verlage der Gruppe.AUTORINNEN UND AUTORENAusgehend von einer Initiative in NRW fordern bundesweit Kultur- und Autorenverbände inzwischen einen monatlichen Mindestbetrag als Hilfe.KULTURIm Interview mit dem Tagesspiegel bestreitet Matthias Kremin, Leiter des WDR 3, die Kürzung der Literaturberichte. Eine Kürzung sei nie vorgesehen, man wolle das Format nur ändern.Als die Bibliotheken in Bayern geschlossen waren, brachten die Mitarbeiter*innen der Wolfratshauser Stadtbücherei die Medien kurzerhand selbst zu ihren Lesern.HANDELZum Jahresbeginn breche die Anschaffungsneigung "regelrecht zusammen", so die GfK in ihrer aktuellen Konsumklimastudie. Dem Konsumklima würden im ersten Quartal dieses Jahres schwierige Zeiten bevorstehen, so die Prognose.AUSZEICHNUNGEN UND PREISEMonique Roffey receives the Costa book of the year award for "The Mermaid of Black Conch".DIGITALESIn sogenannten "Mitmalbüchern" können Kinder die Geschichte selbst kreativ bereichern. Das Ende der Geschichten wird mit einer App erzeugt, die die Zeichnungen der Kinder integriert.