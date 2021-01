Wer alles weiß, hat keine Ahnung

Dienstag, 26. Januar 2021 dlf ) - Im Mittelpunkt der Kommentare steht die Forderung von Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden nach Corona-Zuschüssen für Bedürftige. Außerdem werden die Lieferengpässe bei Corona-Impfstoffen kommentiert. dlfk ) -Über Clubhouse wird wild diskutiert. Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, die Audio-App wiederhole den Fehler aller sozialen Medien. Statt sich darum zu kümmern, dass die Inhalte stimmen, gehe es der Firma nur um eins: Wachstum. dlfk ) - In Berlin haben Mieterinnen und Mieter recherchiert, wer die Geldgeber ihrer Immobiliengesellschaft sind. Von Modernisierung und Mietsteigerungen bedroht, haben sie Kontakt mit "ihren" Investoren aufgenommen: Zahnärzte in Schleswig-Holstein. dlfk ) - Kann ein Theaterstück auf der Audio-App Clubhouse funktionieren? Das Neue Künstlertheater Berlin hat es mit "Youth" ausprobiert. In Zeiten geschlossener Bühnen eine sympathische Angelegenheit und obendrein uneingeschränkt live, sagt unser Kritiker dlfk ) - Der Universalkünstler Arik Brauer ist tot. Als Maler zählte er zur Wiener Schule des Phantastischen Realismus, als Musiker geißelte er die Konsumgesellschaft. Noch über 90-jährig sorgte Brauer für Kontroversen, sagt der Journalist Robert Rotifer. 3sat-video ) - Das Schaffen des jüdischen Künstlers Arik Brauer war geprägt von seinem Aufwachsen in der Nazi-Zeit in Wien. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er zum erfolgreichen Mitbegründer des "Phantastischen Realismus". Nun ist das Multitalent im Alter von 92 Jahren gestorben. dlfk ) - Nina Gwyn und Sebastian Weiland kehrten aus den USA in den Schwarzwald zurück, um dort ein Filmstudio aufzubauen. Der erste Coup ist dem Paar schon mal geglückt: Alexej Nawalny produzierte bei ihnen sein Video über Putins angeblichen Palast. dlfk ) - Energiewirtschaft, Wasserversorgung, Verkehr - ohne Digitalsysteme funktioniert all das nicht und ist permanent von Hackerangriffen bedroht. Behörden sollten diese kritische Infrastruktur deshalb maximal schützen. Das tun sie aber nicht. dlfk ) - Der US-amerikanische Sänger und Poet Gil Scott-Heron (1949- 2011) gehörte zu den wichtigen Stimmen der afroamerikanischen Musik. Im Jahr 1983 gastierte er mit einer vorzüglichen Band im Berliner Quasimodo - hier der Mitschnitt zum Nachhören."Ein leichter Wind" dlfk ) - Der ARD-Preisträger Kai Strobel hat für sein Solo-Debüt "Fair Wind" nur wenige Instrumente benutzt: Marimbaphon, Vibraphon und zwei Set-ups. Die spannende Klangreise führt durch die letzten fünf Jahrzehnte der Musik für Schlagwerk. dlfk ) - Versicherer und Pensionskassen legen rund 1,5 Billionen Euro für die Altersvorsorge am Kapitalmarkt an. Fließt das Geld in die Rüstungsindustrie oder in klimaschädliche Projekte? Wer das als Einzahler wissen will, stößt auf viele Hindernisse.Von Caroline Nokel dlfk ) - Menschen mit akademischer Bildung glauben oft, dass andere genauso gern nachdenken wie sie selbst. Diese Annahme ist lebensfremd und ein bisschen anmaßend, meint die Schriftstellerin Kerstin Hensel.Überlegungen von Kerstin Hensel